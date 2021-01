Une fuite annonce un incroyable Nintendo Direct avec les premiers détails, le prix et le line-up de la Nintendo Switch Pro

Alors attention, voici une fuite que nous relayons pour nous amuser un peu en attendant de véritables informations. Il ne faut donc pas la prendre trop au sérieux tant elle a tout d'un fake de fan qui y aurait mis un peu tout ce qu'il aurait toujours rêver avoir en 2021 sur Nintendo Switch sans oser le demander ! Cette prétendue fuite est censée être un document top secret de Nintendo annonçant LE Nintendo Direct de la délivrance pour ne pas dire celui de la décennie voire du siècle vu son contenu explosif et surdimensionné, et dont la publication serait prévue le 11 janvier prochain !

Un Direct de folie qui devrait officialiser la... Nintendo Switch Pro (ce serait donc son nom) le fameux nouveau modèle NVIDIA DLSS 2.0 qui aurait de nouveaux Joy-Con, une compatibilité 4K, un support audio Bluetooth, une mémoire de 256 Go et aussi une nouvelle station d'accueil, logiquement nommée "Dock Pro". La console serait officialisée avec un trailer et on aurait même droit à son prix (aux US) : 399 $ (soit plus ou moins 320€ même si on serait tenté d'écrire 399€) et à sa date de sortie : le 23 avril 2021. La déception, c'est qu'à priori, la console ne devrait pas réchauffer les ailes de poulet frit (mais ça reste à confirmer...)

Evidemment, la nouvelle console sera accompagnée par de nouveaux jeux à commencer par son line up comportant (naturellement) le nouveau Zelda mais pas que (voir image) :

Sushi Striker: The Way of Sushido 2 (désolé c'est une erreur)

(désolé c'est une erreur) The Legend of Zelda : Echoes of The Past (23 avril 2021- voir notre news dédiée ICI )

(23 avril 2021- voir notre news dédiée ) Nintendo World : Park Tour (23 avril 2021)

(23 avril 2021) GTA V : Premium Edition (23 avril 2021)

(23 avril 2021) Assassin's Creed Valhalla (23 avril 2021)

(23 avril 2021) Resident Evil 2 Remake (23 avril 2021)

(23 avril 2021) Resident Evil 3 Remake (23 avril 2021)

D'autres jeux seraient annoncés pour les mois à venir (voir image)

Mario Kart 9 (Printemps 2021)

(Printemps 2021) Call of Duty: Black Ops Cold War ( 7 mai 2021)

( 7 mai 2021) Fire Emblem Echoes : Path of Radiance (mai 2021)

(mai 2021) Devil May Cry 5 : Spécial Edition (Eté 2021)

(Eté 2021) Splatoon 3 (Eté 2021)

(Eté 2021) Bayonetta 3 (Eté 2021)

(Eté 2021) Metroid Resurgence (Automne 2021)

(Automne 2021) Final Fantasy VII Remake (Automne 2021)

(Automne 2021) Super Mario Odyssey 2 (Noël 2021)

(Noël 2021) Kingdom Hearts : Destiny 's Embrace (2021)

(2021) Far Cry 6 (2021)

A noter que le document précise qu'Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, GTAV , Call of Duty: Black Ops Cold War , Resident Evil 2 & 3 Remake, Final Fantasy VII Remake, Devil May Cry 5 et Watch Dogs Legion sortiront sur Nintendo Switch Pro en version physique mais seront disponibles sur Switch standard, uniquement en version Cloud. Le Direct annoncerait aussi tout un tas de jeux à venir sur "les" Nintendo Switch : Crash Bandicoot 4, Fall Guys, NieR Replicant, Yakuza 6, etc. (voir image)

Alors, évidemment, on aimerait croire certaines annonces contenues dans cette fuite et certaines se confirmeront peut-être plus ou moins. oui, on peut penser qu'un jour ou l'autre, il y aura un mario Kart 9 par exemple. Quant à un jeu spécial pour coller à l'ouverture du parc Super Nintendo World... Pourquoi pas ? Mais, tout de même ! Depuis plusieurs années désormais, Nintendo ne donne jamais son programme aussi précisément et préfère l'ajuster au jour le jour. De plus, on peut s'interroger et se demander comment en 2021, Nintendo en soit encore à dévoiler tout son programme sur une feuille A4 (probablement négligemment oubliée dans une photocopieuse) D'autant plus que le document comporte plusieurs fautes de frappe et d'orthographe !

Alors pas de panique ! On espère que Nintendo nous dévoilera prochainement son programme pour les prochains mois, et surtout qu'on en apprendra plus sur le prochain Zelda dont on espère une sortie cette année. En attendant, on peut laisser vagabonder son imagination et laisser la hype nous envahir !