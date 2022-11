De nouvelles affiches du film Super Mario Bros. fuitent sur le net

Et c'est reparti pour un tour. Après un premier Nintendo Direct spécial diffusé le mois dernier (voir notre news spéciale) Super Mario Bros. Le Film se rappelle à notre bon souvenir et revient à la charge avec un nouveau Nintendo Direct qui sera publié cette nuit (voir détails ICI.) On devrait y découvrir de nouvelles séquences et peut-être aussi un focus sur de nouveaux personnages / doubleurs, comme Peach / Anya Taylor-Joy. En attendant, des affiches promotionnelles inédites semblent avoir fuitées sur le net. On y découvre notamment Peach ou encore la camionnette des deux frères plombiers... Retrouvez ces images avec les tweets ci-dessous.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 29 mars 2023 . Toutes les infos sur le film dans notre news spéciale. Pour découvrir de nouveaux détails officiels sur le film, rendez-vous ICI ce soir à 23H00 (heure de Paris.)

los posters de la película de mario estan geniales: pic.twitter.com/YWS9yWBDIC — della duck (@Delladuck6) November 29, 2022

Character posters from the Super Mario Bros Movie ???? pic.twitter.com/mMZCFOfjp5 — Mr. Duby (@misterduby) November 28, 2022

Source : Nintendolife