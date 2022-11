Anya Taylor-Joy : la princesse Peach du film Super Mario, dans la peau de son personnage pour Halloween

Super Mario Bros. Le Film sera l'un des évènements de l'année prochaine au cinéma. On a pu en voir un aperçu avec un premier teaser diffusé lors d'un Nintendo Direct spécial (voir notre news spéciale) L'occasion de découvrir les premières images de Mario et Bowser mais aussi d'apprécier- ou pas leurs interprètes (en V.O.), Chris Pratt et Jack Black. Par contre, pour voir à quoi ressemblera la princesse Peach dans le film, il faudra patienter encore un peu (ou presque.) Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'elle sera interprétée par l'actrice Anya Taylor-Joy, devenue célèbre pour son rôle dans la série, Le Jeu de la Dame et que l'on a vu notamment au cinéma dans l'excellent Last Night in Soho. En attendant d'entendre sa voix dans le film, la jeune actrice a fait sensation samedi dernier , en se mettant littéralement dans la peau de son personnage lors d'une soirée pour Halloween à West Hollywood, en arrivant habillée en princesse Peach. Elle était en outre accompagnée par son petit ami, Malcolm McRae, déguisé, bien évidemment, en Mario. Retrouvez la photo publiée par le site People ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 29 mars 2023 . Toutes les infos sur le film dans notre news spéciale.

Voir aussi :

,