Princess Peach: Showtime! : poids, prix et détails du nouveau jeu de la princesse Peach

Dans le sillage du succès de Super Mario Bros. Le Film, Nintendo a décidé de miser sur le royaume champignon. Mario, Luigi, Donkey... Toute la famille va avoir droit à son moment de gloire, et notamment la princesse Peach avec Princess Peach: Showtime!. Présenté plus en détails lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), il s'agit du deuxième titre mettant en vedette la princesse après Super Princess Peach, un jeu de plateforme atypique sorti en 2006 sur Nintendo DS dans lequel notre héroïne avait du mal à gérer ses émotions... Ah, les femmes et leurs émotions- pas sûr qu'un tel jeu pourrait sortir aujourd'hui... Quoique... Princess Peach: Showtime! s'annonce une nouvelle fois totalement atypique et original puisqu'il va nous montrer la capacité d'adaptation de la princesse et l'étendue de ses talents en lui permettant d'interpréter plusieurs rôles.

En effet, l'action de Princess Peach: Showtime! se déroule dans un théâtre ensorcelé par une mystérieuse magicienne. Dans des décors en carton pâte, la princesse va devoir endosser le premier rôle de différentes pièces et devenir tour à tour, pâtissière, détective, épéiste ou encore maîtresse de kung-fu. Chaque pièce proposera son propre gameplay et des mécanismes de jeu différents. Peach devra notamment récolter des indices en tant que détective ou encore décorer des gâteaux en tant que patissière.

Autant dire qu'à ce stade, le jeu intrigue plus qu'il n'enthousiasme. On n'a pas vraiment l'impression que la princesse à trouvé, à l'instar de Luigi, son Luigi's Mansion... Mais on ne demande qu'a être surpris. En attendant d'en découvrir plus, nous vous invitons à jeter un œil sur la fiche eShop du jeu et de constater que Princess Peach: Showtime! sera disponible le 22 mars 2024 au prix de 59,99€ pour un poids de 8 Go . Par ailleurs, il sera jouable à la manette Switch Pro.

Retrouvez les captures d'écran dela fiche eShop ci-dessous et le trailer de Princess Peach: Showtime!. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires et si vous attendez- ou pas, Princess Peach: Showtime!.