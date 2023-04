Nintendo renomme officiellement un personnage au Japon pour la sortie de Super Mario Bros. Le Film

Alors que le Japon s'apprête à découvrir, Super Mario Bros. Le Film avec un peu de retard, Nintendo Japon a fait une annonce officielle concernant Spike, l'un des personnages du film qui est, à l'origine, le boss (dans tous les sens du terme) du jeu Wrecking Crew, classique de l'arcade et de la NES du milieu des années 80 et premier jeu de Yoshio Sakamoto (le papa de Metroid). Jusqu'à présent, le personnage était nommé Blackie au Japon. Dorénavant, il sera nommé Spike comme dans les autres pays et comme dans le film qui s'apprête à sortir. Près de 40 ans après sa sortie , il faut donc donc s'attendre à ce que la version NES de Wrecking Crew dispo sur le Nintendo Switch Online soit mise à jour au Japon pour acter le changement de nom (et peut-être, idem, pour la version Arcade Archives)

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est sorti depuis le 5 avril 2023 . Retrouvez notre test critique complète ICI et l'avis de la rédaction LA

