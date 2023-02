La durée du film Super Mario dévoilée

On ne sait pas encore si Mario fera bientôt son retour sur Nintendo Switch mais une chose est sûre, le plombier fera l'événement en avril prochain sur grand écran grâce à Super Mario Bros. Le Film. Réalisé par le studio d'animation parisien Mac Guff et produit par Illumination Entertainment pour Universal Pictures, Super Mario Bros. Le Film s'annonce tout simplement épique. En attendant sa sortie, on découvre aujourd'hui, grâce au comité irlandais de classification des films (l'IFCO) la durée exacte du film. A priori, le long métrage devrait durer précisément 92 minutes et 17 secondes , ce qui est assez conforme à la durée des longs métrages d'animation, notamment ceux d'Illumination comme Moi, moche et méchant (1H35) ou encore Les Minions 2 (1H30).

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 5 avril 2023 . Toutes les infos sur le film dans notre news spéciale.

Voir aussi : Super Mario Bros. : retour sur les trois séries animées américaines

,

Voir aussi :