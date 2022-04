Le siège historique de Nintendo est devenu un hôtel "Marufukuro" à Kyoto

Il y a 133 ans, Fusajiro Yamauchi créait à Kyoto, Nintendo Koppai, une petite société familiale de fabrication artisanale de cartes Hanafuda... La suite on l'a connait. Aujourd'hui, Nintendo est l'une des plus importantes entreprises de jeux vidéo avec plus de 800 millions de consoles et plus de 5.3 milliards de jeux vidéo vendus à travers le monde. Et ce n'est pas fini puisque l'entreprise ne cesse de prendre de l'ampleur en investissant désormais aussi bien dans les parcs d'attraction que dans le cinéma- avec notamment Super Mario, le film d'animation attendu en fin d'année sur nos écrans. Cela fait bien longtemps (depuis 1959 ) que Nintendo a quitté son siège social historique du quartier Shimogyō de Kyoto pour investir un quartier général beaucoup plus moderne et imposant (toujours à Kyoto.) Pour autant, le bâtiment datant des années 30 fascine toujours et chaque année des milliers de fans vont y faire un tour, comme pour un pèlerinage. Cependant, jusqu'à présent, à part la devanture et la plaque originale, il n'y avait pas grand chose à voir... Cependant, tout est différent aujourd'hui puisque le bâtiment a été reconverti en hôtel "Marufukuro" permettant enfin aux fans d'entrer à l'intérieur. Alliant l'ancien (des parties du bâtiment original ont été conservées) et le moderne (avec une nouvelle annexe construite) l'hôtel qui inclut notamment un restaurant et une bibliothèque, est autant un petit morceau d'histoire qu'un endroit dans lequel on peut écrire la sienne. Désormais ouvert au public , l'hôtel "Marufukuro" se laisse découvrir avec quelques images ci-dessous ou encore avec une vidéo de Florent Gorge publiée sur sa chaîne Youtube : Petits Secrets de PLAYHISTOIRE. Plus d'images et d'infos sur le site officiel de l'hôtel. Notez que de son côté, Nintendo a décidé de transformer l'usine à cartes d'Uji Ogura datant de la fin des années 60, qui se situe près de Kyoto, en véritable musée qui ouvrira ses portes en 2024- voir l'annonce.

Kagiyacho, Kyoto - remontant à 1889, se dressait le tout premier siège social de Nintendo.

​ ​Le monument est à nouveau ramené à la vie,

transformé en le tout nouvel hôtel "Marufukuro".



Avec une annexe nouvellement construite conçue par Tadao Ando, ​​Marufukuro allie

une ambiance majestueuse d'antan et une approche moderne.



Quoi qu'il en soit, quand et cependant,

c'est le luxe de retrouver un sentiment de contrôle.



C'est le confort qu'offre Marufukuro. PIÈCES Les trois bâtiments de l'hôtel allient leur personnalité originale à une bouffée d'air frais, avec 18 chambres expressives, dont sept suites.

Abandonnez-vous au charme classique et raffiné du bâtiment du siège social de Nintendo et de l'annexe conçue par Tadao Ando, ​​avec

sa lumière naturelle qui se déverse dans les espaces ouverts. Détendez-vous comme si vous étiez chez vous et profitez de votre séjour. SALON Le salon est votre salon, un lieu de détente et de relaxation.

Commencez la journée avec un petit-déjeuner élégant, savourez l'heure du thé à tout moment

dans votre endroit préféré ou détendez-vous simplement avec une soirée paisible seul.

Arrêtez-vous dans votre tenue de détente et profitez-en à votre guise.

RESTAURANT Profitez d'un moment chaleureux et accueillant avec des boissons soigneusement sélectionnées.

BIBLIOTHÈQUE La bibliothèque incarne l'histoire et la culture de Nintendo telles qu'interprétées par la famille fondatrice Yamauchi.

L'espace unique est rempli d'objets ludiques et originaux, tissant une histoire englobant des souvenirs

du passé et des réflexions sur l'avenir. Cette

expérience spéciale est uniquement disponible ici au Marufukuro.

