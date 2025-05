Nintendo Switch 2 : une rupture de stock inévitable ? Les grandes enseignes japonaises limitent leurs précommandes à leurs meilleurs clients

La Nintendo SWITCH 2 n'est pas encore sortie mais déjà se profile à l'horizon un lancement historique, et cela malgré les polémiques et la crise économique déclenchée par Donald Trump.

Nintendo a déjà fait savoir qu'il ne pourra pas répondre à la demande au Japon mais aussi aux Etats-Unis. Quant à la France, il semblerait aussi que les précommandes soient au plus haut.

Alors faut-il craindre des ruptures de stock ?

D'après Yasuda Hideki, analyste senior chez Toyo Securities, interrogé par le site japonais Sankei, c'est quasi-certain. D'après ce spécialiste de l'industrie, Nintendo aurait prévu près d'un million de console pour le marché japonais mais ce chiffre aurait été pulvérisé en peu de temps.

Nintendo a expliqué que près de 2,2 millions de demandes avaient déjà été formulées sur le store officiel japonais mais Yasuda Hideki, pense qu' au Japon, la demande équivaut plutôt désormais à environ 5 millions d'unités.

Il pense que Nintendo pourra d'ici la fin de l'exercice fiscal, proposer environ quatre millions de consoles et il est donc probable que cela ne suffira pas, et qu'il faut donc s'attendre à des pénuries. Et ce sera, toujours d'après Yasuda Hideki, sans doute aussi le cas dans les autres régions du monde ou la console est attendue.

Au Japon, de grandes enseignes ont déjà été obligé de revoir leur systèmes de précommandes en ne les réservant en priorité qu'à leur meilleurs clients, et ceci aussi, en espérant contrer les scalpers qui risquent, encore une fois, de s'en donner à cœur joie.

Evidemment, à ce stade, tout reste possible mais à priori, tout semble indiquer que le lancement de la Nintendo SWITCH 2 va être énorme. Encore un peu de patience, la console arrive dans un peu plus d'un mois...

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

