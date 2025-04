Nintendo Switch 2 : aux Etats-Unis aussi, Nintendo ne pourra pas satisfaire la demande

Si aux Etats-Unis et au Canada, les précommandes pour obtenir une Nintendo SWITCH 2 ont débuté dès aujourd'hui dans de très nombreuses enseignes, c'est un peu plus compliqué sur le My Nintendo Store US.

Les premiers mails permettant de précommander la console ne seront envoyés que le 8 mai prochain aux plus fidèles joueurs de la société, en fonction de leur temps de jeu et à condition d'être abonné au Nintendo Switch Online et d'accepter les mails de Nintendo (un peu comme en France, d'ailleurs).

Cependant, les fans (qui remplissent les conditions) ont plutôt intérêt à avoir fait part de leur intérêt pour la console très tôt car, comme au Japon, Nintendo vient de faire savoir qu'en raison d'une trop forte demande, la livraison de la console " avant le 5 juin " n'est plus garantie.

Il est même possible que certains reçoivent le mail tant espéré, après la sortie de la console ! Autant dire que les joueurs américains qui souhaiteraient jouer à la nouvelle console dès le jour de sa sortie, seraient bien inspirés de chercher ailleurs.

Et c'est d'ailleurs, en substance, le conseil que donne Nintendo dans son message dont vous pouvez retrouver la traduction ci-dessous.

Mise à jour sur la livraison le jour de la sortie Merci à tous ceux qui ont déjà manifesté leur intérêt pour un achat sur My Nintendo Store. Nous sommes ravis de l'engouement suscité par la Nintendo Switch 2 ! En raison de la forte demande, nous mettrons tout en œuvre pour honorer les commandes dès que le produit sera disponible. Cependant, la livraison avant le 5 juin n'est pas garantie. Votre e-mail d'invitation pourrait arriver après le lancement de la Nintendo Switch 2. Nous vous confirmerons la date d'expédition lors de votre achat. Si vous souhaitez augmenter vos chances d'obtenir une console Nintendo Switch 2 au lancement, veuillez visiter nos partenaires commerciaux participants ci-dessus. Si vous souhaitez continuer à attendre votre invitation de My Nintendo Store, aucune autre action n'est requise après avoir enregistré votre intérêt.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

