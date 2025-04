Nintendo dépassé par la demande de Nintendo Switch 2 au Japon - 2,2 millions de demandes sur le My Nintendo Store JP

Les précommandes sont lancées un peu partout pour la Nintendo SWITCH 2 (et dès aujourd'hui aux Etats-Unis et au Canada) et il semblerait que l'engouement soit bel et bien là.

Alors qu'en France, la FNAC prétend avoir vécu un week-end de précommandes historiques, au Japon, le big boss de Nintendo, Shuntaro Furukawa, lui-même, s'est senti obligé de poster un message sur les réseaux sociaux officiels de la société pour remercier les fans de leur intérêt mais aussi pour s''excuser.

Avec près de 2,2 millions de demandes sur le My Nintendo Store japonais, soit bien plus ce que Nintendo avait prévu, Nintendo ne pourra pas satisfaire tout le monde le Jour J.

Alors, pour être tout a fait exact, il ne s'agit pas tout à fait de précommandes mais plutôt de demandes de participation à une loterie organisée sur le My Nintendo Store (sachant qu'en France et ailleurs, on a eu droit quasiment au même système).

Ainsi, Shuntaro Furukawa prévient qu'il y aura beaucoup de déçus, demain , lorsque Nintendo dévoilera le nom des ceux ayant gagné (la possibilité de précommander la console !)

Pour autant, les malheureux n'auront pas besoin de retenter leur chance pour la deuxième loterie qui sera organisée plus tard, leur candidature sera automatique. Mais de toute façon, c'est déjà acté : même avec la seconde loterie, le My Nintendo Store ne sera pas en mesure de fournir 2,2 millions de consoles .

Heureusement, dès demain , les grandes enseignes et les boutiques en ligne japonaises commenceront à prendre des réservations (ou a lancer leur loterie) mais à priori, il ne sera pas si facile que ça d'obtenir une Nintendo SWITCH 2 au Japon le 5 juin .

Alors que l'on pensait Nintendo bien préparé, Shuntaro Furukawa reconnaît qu'il faudra "un certain temps" pour réussir à répondre à la demande mais à terme, la société produira et expédiera "un nombre considérable" de Nintendo SWITCH 2.

S'il faudra évidemment patienter encore avant de savoir dans quelle proportion la Nintendo SWITCH 2 se vendra dès les premiers jours (mais aussi et surtout si elle réussira à se vendre sur la durée bien au delà de sa fenêtre de lancement), il est amusant de noter qu'il y a encore quelques heures , la nouvelle console de Nintendo avait mauvaise presse et cultivait le "bad buzz". La console était trop chère et sa cible mal choisie...

Il semblerait désormais que le petit train de la hype soit reparti à vive allure... Vers des sommets ou droit dans le mur ? Seul l'avenir nous le dira.

Retrouvez ci-dessous la traduction du message de Shuntaro Furukawa et en attendant d'autres détails,

Shuntaro Furukawa: Le 2 avril, nous avons annoncé les détails de la Nintendo Switch 2 et lancé une loterie sur le My Nintendo Store, ce qui a entraîné un très grand nombre de candidatures - environ 2,2 millions rien qu'au Japon. En conséquence, nous avons reçu des demandes d'un très grand nombre de personnes, environ 2,2 millions rien qu'au Japon. Cependant, c'est beaucoup plus que ce que nous avions prévu, et le nombre de consoles Nintendo Switch 2 que My Nintendo Store sera en mesure de livrer le 5 juin a été largement dépassé. Il est donc très regrettable qu'un nombre important de clients ne puissent pas gagner lorsque nous annoncerons les gagnants demain, 24 avril. Afin d'éviter à ceux qui n'ont pas gagné lors de la première loterie de devoir se réinscrire à la loterie, le My Nintendo Store reportera automatiquement sur la deuxième loterie ceux qui n'ont pas gagné lors de la première loterie. Cependant, nous ne serons pas en mesure de répondre à toutes les demandes reçues, même si nous incluons la quantité pour la deuxième loterie. Nous nous excusons sincèrement de ne pas avoir pu répondre à vos attentes malgré nos préparatifs. Nous prenons actuellement des mesures pour répondre à cette demande, notamment en renforçant notre système de production. En ce qui concerne les expéditions de produits, à partir de demain, 24 avril, les magasins de jeux et les boutiques en ligne du pays commenceront séquentiellement à accepter les réservations ou les ventes par loterie de la console Nintendo Switch 2 (pour plus de détails, veuillez consulter les informations fournies par chaque détaillant). Le magasin My Nintendo Store continuera également à vendre la console après la date de lancement (les détails seront fournis à une date ultérieure). Avec la coopération de nos détaillants, nous continuerons à expédier la Nintendo Switch 2 afin de pouvoir vous livrer autant d'unités Nintendo Switch 2 que possible. Nous prévoyons de produire et d'expédier un nombre considérable de Nintendo Switch 2 à l'avenir. Nous sommes vraiment désolés qu'il nous faille un certain temps pour répondre à vos attentes.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

