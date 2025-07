Borderlands 4 : la date de sortie de la version Nintendo Switch 2 dévoilée + détails

Borderlands 4 est un des grands jeux multiplateformes de la rentrée sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo SWITCH 2.

Malheureusement, le jeu aura droit à une sortie décalée sur la nouvelle console de Nintendo.

Cependant, même si on aurait préféré une sortie conjointe, il ne faudra pas attendre trop longtemps.

En effet, attendu le 12 septembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, on apprend aujourd'hui que Borderlands 4 sortira le 3 octobre 2025 sur Nintendo SWITCH 2.

Par ailleurs dans une vidéo de questions-réponses avec les fans (repérée par Games Radar), Randy Pitchford, le big boss de Gearbox, confirme que même les versions physiques du jeu nécessiteront un téléchargement (et on peut donc s'attendre à une carte "clé de jeu"). Par ailleurs, si version Nintendo SWITCH 2 du jeu permettra le cross-play, elle tournera "principalement autour de 30 images par seconde, avec quelques baisses lors de moments intenses comme de gros combats ou si vous jouez en multijoueur en mode portable, etc"

Restez connecté pour plus de détails à venir sur Borderlands 4. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Et toujours :Tout savoir sur la Nintendo SWITCH 2 grâce à notre test complet

Lire aussi :

???? WE ARE INTERRUPTING YOUR SCROLL TO TELL YOU...



???? Borderlands 4 is coming to Nintendo Switch 2 on Oct. 3, 2025. pic.twitter.com/jHCRQNjZBn