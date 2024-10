Il y a huit ans, Nintendo dévoilait la Nintendo Switch... A quand l'annonce de la Nintendo SWITCH 2 ?

Il y a huit ans , jour pour jour, la NX devenait la Nintendo Switch suite à la publication d'une première vidéo de présentation (souvenez-vous). Il s'agissait du coup d'envoi d'une opération marketing qui allait être suivie par une grande présentation de la console en janvier 2017 avant un lancement, deux mois plus tard, le 3 mars 2017.

On a presque l'impression que c'était hier mais cela fait bien huit ans, et aujourd'hui les joueurs sont prêts à passer à autre chose.

Seulement, cet "autre chose" tarde à arriver. Le monde est dans l'expectative d'une hypothétique annonce de celle que l'on appelle communément Nintendo SWITCH 2 (ou NS2).

On sait que cette nouvelle Switch (car il s'agit bien d'une nouvelle Switch) devrait être dévoilée d'ici mars 2025 mais à part ça, on ne sait rien, mis à part quelques rumeurs.

La grande question est de savoir si Nintendo reprendra le même schéma marketing ou si la société attendra que les fêtes soient passées (ne serait-ce que Thanksgiving prévu cette année, le 28 novembre ) pour faire son annonce. Il faut dire que Nintendo n'est pas tout à fait dans la même position qu'en 2016 puisque malgré des ventes en berne, la Nintendo Switch continue de se vendre, contrairement à la Wii U qui n'a jamais vraiment réussi à séduire au delà du cercle des fans de Nintendo.

Aujourd'hui, beaucoup de joueurs veulent croire à une annonce imminente et, surtout à une sortie en mars ou avril 2025 de la nouvelle console. Mais Nintendo peut aussi encore étirer le temps, et tabler pour une annonce en début d'année prochaine et une sortie de sa console en fin d'année 2025 .

Cela semble un peu difficile à concevoir tant 2024 apparait comme une petite année pour les possesseurs de Nintendo Switch, malgré la sortie de plusieurs jeux (principalement des remakes mais pas seulement) mais avec Nintendo, on le sait, tout est possible.

Officiellement, il reste deux jeux Nintendo prévus sur Switch, Donkey Kong Country Returns HD et Metroid Prime 4: Beyond mais tout peut changer très vite; d'autant plus qu'à priori, à la manière de la PS4 et de la PS5, il est probable que la Nintendo Switch (standard) et la Nintendo SWITCH 2 cohabitent tranquillement, du moins pendant un temps.

Quoiqu'il en soit, le compte à rebours a commencé et, au maximum, dans cinq mois, une nouvelle page de l'historie de Nintendo devrait être tournée.

En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

RUMEURS NS2 : des visuels et des infos en fuite sur le net ?

LIRE AUSSI :