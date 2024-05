Les ventes de Nintendo Switch dépassent celles de la Nintendo DS au Japon

Avec la Nintendo Switch, Nintendo a réussi son pari de réunir le marché des consoles portables et des consoles de salon en une seule machine, en recentrant du même coup ses ressources et ses talents.

Au 31 mars 2024 , soit un peu plus de sept ans après sa sortie , la Nintendo Switch s'est écoulée à 141,32 millions d'exemplaires dans le monde. Un chiffre impressionnant qui devrait encore grossir même si le successeur de la console se profile à l'horizon et que donc une nouvelle page s'apprête à être tournée.

La grande question est de savoir si, à terme, la Nintendo Switch fera mieux que la Nintendo DS et ses 154,02 millions d'exemplaires (sans même parler des ventes de la PS2 qui reste à ce jour la console la plus vendue dans le monde).

Si cela ne semble pas impossible, on apprend aujourd'hui, grâce à Famitsu, qu'au Japon, la Nintendo Switch a déjà dépassé les ventes de la NDS sur l'Archipel avec 32,9 millions d'exemplaires (contre 32,8).

