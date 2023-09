Un nouveau jeu Donkey Kong, le retour de F-Zero et le jeu de la princesse Peach dans le prochain Nintendo Direct

Si on en croit une certaine rumeur (que l'on vous a relayé ICI) il pourrait bien y avoir un Nintendo Direct, standard ou mini, mardi ou mercredi prochain ,.. En même temps, il y a "toujours" un Nintendo Direct en septembre juste avant le début du Tokyo Game Show; et comme le Tokyo Game Show se tient cette année du 21 au 24 septembre 2023 , pas besoin d'être un initié, pour parier sur la diffusion d'un Nintendo Direct, la semaine prochaine . Pour autant, évidemment, cela ne reste, à ce stade, qu'une rumeur et on verra bien d'ici peu si elle se vérifie ou pas.

En attendant, comme toujours, une rumeur en appelle d'autres, et cette fois, c'est un "leaker" du nom de Pyoro qui y va de ses pronostics. Sur ces réseaux, ce spécialiste des rumeurs, qui, semble-t-il, a souvent visé juste, a prévenu les fans de F-Zero qu'ils risquaient d'être satisfaits du Nintendo Direct. Un fan a alors émis l'hypothèse de la sortie de F-Zero : Maximum Velocity sur l'application GBA de la Nintendo Switch...Mais apparemment ce n'est pas ça... Alors, Nintendo va-t-il dévoiler un nouvel opus de la célèbre série de course futuriste ou sortir par surprise un portage de F-Zero GX comme la société l'a fait avec d'autres jeux GameCube ? Tout est possible même si on aurait plutôt misé sur la sortie de Luigi's Mansion 2 (Nintendo Switch) qui doit revenir prochainement.

D'ailleurs, on peut aussi, tant qu'on y est, imaginer que Nintendo profite du Nintendo Direct pour annoncer, enfin un nouveau jeu Donkey Kong. Et c'est justement ce que Pyoro taquine aussi sur ses réseaux même s'il reste assez vague, se contentant de confirmer qu'un nouveau jeu Donkey Kong est bien en développement. De toute façon, il y a de nombreuses rumeurs qui courent à ce sujet depuis pas mal de temps déjà. Par ailleurs, on sait que Nintendo, dans le sillage du succès du film Super Mario (dans lequel Donkey joue un grand rôle), mise sur le gorille notamment avec une nouvelle zone dédiée dans les Super Nintendo World. Donc, que Nintendo développe un nouveau jeu DK ne semble, là encore, pas totalement farfelu... Reste à savoir quand Nintendo l'annoncera...

Pour finir, Pyoro croit savoir que le Nintendo Direct nous permettra d'avoir un peu plus d'informations sur le jeu de la Princesse PEACH (titre à venir), dévoilé en juin dernier.

Alors ces prédictions se révéleront-elles exactes ? Plus que quelques jours à attendre pour en avoir le cœur net- ou pas.

NINTENDO DIRECT - SEPTEMBRE 2023 : A quoi faut-il s'attendre ?