Nintendo absent à l'E3 ? La vraie raison dévoilée plus tôt qu'on ne le pense

C'est une rumeur qui tourne en boucle depuis plusieurs jours : Sony, Microsoft et Nintendo ne seraient pas présents physiquement à l'E3 2023, le grand salon des jeux vidéo de Los Angeles- voir détails ICI. Chacun aurait ses propres raisons, si SONY se serait déjà éloigné de l'E3 depuis plusieurs années, Microsoft, bien que partenaire de l'ESA (l'organisateur du salon) et préparant une vitrine de ses jeux à venir en juin, préférerait faire l'impasse sur le salon pour des raisons économiques... Quant à Nintendo, la société n'aurait semble-t-il pas assez de "gros jeux" à montrer(voir là) sachant que The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, le titre le plus attendu de la Nintendo Switch" sera déjà sorti au moment du salon. Alors pour le moment, ce n'est qu'une rumeur. De plus cela ne signifie pas que Nintendo n'aura pas de "gros" jeux en fin d'année mais simplement qu'en juin, ils n'auront pas encore été annoncés. Si pour l'instant, on reste dans l'expectative, Kit Elis, ex grande figure du Nintendoverse via les Nintendo Minute (des pastilles officielles aujourd'hui arrêtées) a cru bon en rajouter une couche dans une petite vidéo de 40 secondes postée sur le net. Bien qu'il ne fasse plus partie de Nintendo, le jeune homme a encore des contacts qui lui permettent d'affirmer que la raison de l'absence de Nintendo à l'E3 n'a rien à voir avec un catalogue de fin d'année qui serait trop léger sur Nintendo Switch. Pour lui, il y a une autre raison que l'on pourrait découvrir "plus tôt que tard". Il sous-entend donc que Nintendo pourrait dévoiler quelque chose assez vite qui nous ferait comprendre pourquoi, en juin , Nintendo ne sera pas à l'E3, cette année... Alors de quoi s'agit-il ? Mystère et boule de gomme. Rappelons, tout de même que pour l'instant, Nintendo n'a pas confirmé son absence de l'E3 2023.

