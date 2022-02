La Nintendo Switch est la console de salon qui a franchi le plus rapidement la barre symbolique des 100 millions d'exemplaires vendus

On vous l'annonçait hier, la Nintendo Switch s'est désormais écoulée à 103,54 millions d'exemplaires dans le monde en moins de cinq ans , dépassant ainsi les ventes à vie de la Wii et de la Playstation première du nom (voir tous les détails ici.) Un exploit qui en cacherait un autre puisque d'après Bloomberg, la Nintendo Switch serait désormais aussi la console de salon ayant le plus rapidement franchit la barre symbolique des 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Pour comparaison, si on se fie au graphique publié par Bloomberg, la Nintendo Switch aurait atteint les 100 millions en un peu plus de quatre ans et demi alors que dans le même laps de temps, les ventes de la Wii et de la PS4 tournaient autour des 80 millions .

La Switch est devenue la console de salon la plus rapide à dépasser les 100 millions de ventes à vie au cours du trimestre, et des analystes comme le consultant basé à Tokyo, Serkan Toto, la considèrent désormais comme un produit de style de vie autant qu'un appareil électronique. Initialement lancé en mars 2017, l'appareil devrait conserver son avance cette année, car la dernière génération de Xbox de Microsoft devrait rester limitée en termes d'offre, tout comme la PS5 de Sony.

La Nintendo Switch étant toujours dans une très bonne dynamique, la console devrait poursuivre son ascension et peut-être battre, encore, d'autres records... Jusqu'ou ira-t-elle ? C'est une affaire à suivre... En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Bloomberg