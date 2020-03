L'E3 2020 annulé

Coup de tonnerre. Alors que jusqu'à présent L'E3 semblait vouloir résister à la vague d'annulation d’événements suite à l'épidémie de coronavirus qui frappe le monde entier et alors même que l'état d'urgence venait d'être décrété à Los Angeles, il semble que finalement l'E3 2020 n'aura pas lieu. A l'heure ou ces lignes sont écrites cependant, l'ESA qui organise le salon n'a publié aucun communiqué officiel mais de nombreuses sources accréditent une annulation dont l'annonce serait imminente.

Ainsi Devolver Digital a prévenu sur Twitter qu'il fallait annuler les vols et les hôtels pour l'E3... Un conseil répété par le journaliste MIke Futter qui, toujours sur Twitter, précise que de MULTIPLES sources lui ont confirmé l'annulation de l'E3 et que l'info devrait être confirmée cette nuit...

Pour enfoncer le clou, le site ARSTechnica a publié un article affirmant que l'E3 2020 était bel et bien annulé et que l'info venait" directement des membres de l'ESA"... C'est donc à priori, une question de minute ou peut-être d'heure avant que l'info ne soit officielle. Par contre si événement est vraisemblablement annulé, on ne sait pas encore s'il est repoussé ou encore délocalisé voire transformé en événement virtuel....

C'est dans tous les cas un coup dur pour le salon historique des jeux vidéo qui depuis plusieurs années est dans la tourmente avec l'abandon de nombreux d'éditeurs comme EA ou, plus emblématique encore, SONY, des absences remarquées comme celle, cette année, de l'influent Geoff Keighley ou encore à cause de problèmes de logistique interne comme la démission surprise de la société iam8bit qui était impliquée dans le salon en tant que directeur créatif....

Il est vrai aussi que l'E3 n'a peut-être pas assez anticipé les changements de la société depuis la création du salon en 1995 avec l'émergence des réseaux sociaux, la multiplication d’événements, de conventions et de salons en tous genres ou encore la volonté des acteurs du marché d'être leur propre maître des horloges en organisant leur propre événement, etc.

Restez connecté pour plus d'informations sur l'annulation de l'E3 2020.

My day started with investigating some E3 stuff. Ended with multiple (and I mean MULTIPLE) sources coming my way.



E3 cancelation announcement scheduled for tmw AM. I don’t think it will hold the night. Many of us have been engaged by sources this evening.



