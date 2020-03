L'E3 2020 officiellement annulé

Nous vous l'annoncions ce matin (voir ici) c'est désormais officiel : L'E3 2020 est annulé. C'est par le biais d'un communiqué que l'Entertainment Software Association (l' ESA) a confirmé que l'édition 2020 de l'E3 n'aurait pas lieu suite à l'épidémie de COVID-19.

Cependant, d'après le communiqué disponible ci-dessous, les organisateurs essaieront malgré tout, de diffuser un show en ligne au mois de juin mettant en avant les annonces et les nouvelles des différents studios. Des précisions devraient être partagées prochainement sur le site officiel de l'E3.

Les conférences des constructeurs et des éditeurs (Microsoft, Ubisoft, Square Enix, Nintendo, etc.) se déroulant habituellement avant l'ouverture du salon devront elles aussi être annulées. Quant au traditionnel Nintendo Direct, Nintendo devrait nous en dire plus très prochainement. Qu'en pensez vous ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.

E3 2020 has been cancelled. My heart has been on such a roller coaster the past month. To those of us who love games, we will find new and different ways to come together as a community. Please stay safe. pic.twitter.com/DlNW7SY5Bq