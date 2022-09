E3 2023 : le salon des jeux vidéo de Los Angeles reviendra l'année prochaine avec de nouvelles ambitions - Date et détails

Si vous êtes fan de jeux vidéo depuis longtemps, vous connaissez forcément l'E3, le premier grand salon de jeux vidéo se déroulant traditionnellement en juin à Los Angeles. Ce salon "mythique" a été considéré pendant longtemps comme un rendez-vous annuel incontournable permettant non seulement aux professionnels de la profession de se retrouver pour faire des affaires mais aussi au public de découvrir les nouveautés à venir (jeux et consoles) prévus notamment en fin d'année . Créé en 1995 , le salon a été durant de nombreuses années, le théâtre d'annonces spectaculaires notamment via les conférences et les shows pré-E3 des grands acteurs du marché. Cependant au fil des années et des évolutions de la société, l'E3 a peu à peu perdu de sa superbe, les grandes sociétés préférant maîtriser leur calendrier en organisant leur propre évènement ou encore en distillant leurs annonces tout au long de l'année via les réseaux sociaux. Délaissé par les éditeurs mais aussi par les joueurs et agité par des conflits internes, l'E3 a finalement connu un arrêt brutal en 2020 suite aux mesures prises au nom de la crise COVID. Le salon a bien essayé de revenir l'année suivante via une édition 2021 100% numérique mais sans vraiment réussir à susciter l'intérêt des grands jours. Résultat : les organisateurs de l'évènement ont préféré faire l'impasse sur 2022 (permettant à Geoff Keighley de faire (encore) son show...) avec la promesse de mieux revenir en 2023.

Ainsi, on apprend aujourd'hui, grâce à GameIndustry.biz que le grand salon des jeux vidéo de Los Angeles se tiendra du mardi 13 juin au vendredi 16 juin 2023 au Convention Center de Los Angeles sachant que les deux premiers jours seront, comme auparavant, réservés aux professionnels et le troisième aux professionnels ET au public... Les organisateurs espèrent bien faire de l'E3 2023 un évènement à la hauteur de la réputation passée du salon et pour cela promettent de mieux accompagner les acteurs en mettant en place tout un tas de nouveaux dispositifs. Conscients que la "marque" E3 reste (malgré tout) très forte, ils souhaitent que le salon soit une opportunité pour que "l'industrie mondiale du jeu se rassemble" et s'unisse en "une seule voix forte". Ils sont d'ailleurs même prêts à laisser les sociétés organiser leurs propres évènements dans d'autres espaces et à les faire tout de même profiter des avantages et de l'exposition de l'E3. L'idée est de refaire de l'E3, l'espace de quelques jours, le centre du monde . Alors la hype sera-t-elle de retour en juin 2023 ? Encore quelques mois de suspens avant de le découvrir. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires

Source : Gamesindustry