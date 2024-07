Japan Expo: un store éphémère avec des articles Nintendo exclusifs en provenance des magasins Nintendo TOKYO et Nintendo OSAKA.

La Japan Expo est de retour cette année du 11 au 14 juillet au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Comme d'habitude, pendant quatre jours , le salon vous permettra de faire des rencontres avec des créateurs de jeux et de mangas, d'assister à des animations et à des démonstrations diverses, des dédicaces d'artistes, des conférences, des projections d'animés et beaucoup d'autres choses ayant trait à la culture et aux loisirs japonais. Si vous habitez Paris ou ses environs, c'est un incontournable de l'été.

En attendant de publier notre article dédié au programme de Nintendo que cette année , Nintendo ouvrira une boutique spéciale, le Nintendo Pop-Up Store qui permettra aux fans d'acheter des articles exclusifs en provenance des magasins Nintendo TOKYO et Nintendo OSAKA. Une superbe occasion pour tous les fans de récupérer le goodies qui els fait rêver en attentant que Nintendo à ouvrir des boutiques à Paris ou ailleurs.

En bonus, retrouvez sur cette page quelques exemples d'articles Nintendo disponibles au japon.