Zelda Tears of the Kingdom : 18,5 millions d'exemplaires dans le monde - Déjà dans le top 10 des meilleures ventes sur Nintendo Switch

Sans surprise, le dernier bilan financier de Nintendo pour le 1er trimestre de l'année fiscale en cours courant du 1er avril et 30 juin 2023 (voir détails ici) confirme que The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom a réalisé un véritable carton. Sorti le 11 mai dernier , le jeu s'est en effet déjà vendu à près de 18,51 millions d'exemplaires dans le monde en moins de deux mois donnant du même coup un coup de boost aux ventes de la console. Nintendo précise par ailleurs que sur le trimestre, selon des données internes, les ventes du jeu on représenté près de la moitié des ventes de jeu sur Nintendo Switch ! The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est déjà neuvième des meilleures ventes de jeux sur Nintendo Switch. Et on peut imaginer que depuis le 30 juin, le jeu a continué sur sa lancée et qu'il va, de toute façon, très probablement continuer de se vendre pendant pas mal de temps encore.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

Source : Nintendo