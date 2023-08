Bilan Nintendo 1er Trimestre 2023-2024 - Les infos à retenir

Ce début de mois d'août signe l'arrivée du fameux bilan trimestriel de Nintendo. Pas toujours très digeste, il reste néanmoins une source d'information intéressante pour faire le point sur les tendances du moment côté ventes. Nous vous proposons dans cet article sur les points clés retenus dans ce fameux bilan :

Il s'est vendu 3,91 millions de Nintendo Switch tous modèles confondus lors de ce premier trimestre 2023-2024, ce qui fait une augmentation de 13,9% par rapport au premier trimestre 2023.

Si l'on regarde dans le détail, la Switch Classique a subit un fort ralentissement des ventes (0,51 Milions, soit -51,3%), tout comme la Switch Lite (0,43 Millions, soit -26,7%)

C'est donc la Switch OLED qui s'accapare le gros des ventes Hardware avec 2,83 millions d'unités, soit une augmentation de +86,3% par rapport au 1er trismestre de l'année dernière

On arrive à un totzl de 129,53 millions de Nintendo Switch vendues dans le monde depuis son lancement le 3 mars 2017.

Le nouveau titre The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom s'est vendu à 18,51 millions d'unités au premier trimestre au cours du premier trimestre, ce qui a permis non seulement d'augmenter considérablement les ventes de logiciels, mais aussi les ventes de matériel.

s'est vendu à 18,51 millions d'unités au premier trimestre au cours du premier trimestre, ce qui a permis non seulement d'augmenter considérablement les ventes de logiciels, mais aussi les ventes de matériel. Suite à la popularité de Super Mario Bros. Le Film, Mario Kart 8 Deluxe a obtenu un regain de popularité, faisant de lui le second jeu million seller durant ce premier trimestre à côté de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom.

Comme indiqué plus haut, la sortie dans les salles obscures de Super Mario Bros. Le Film a également permis à Nintendo d'engranger des bénéfices sur un secteur jusque-là resté en friche depuis bien des années, et une possible réadaptation de leurs objectifs sur le secteur du cinéma.

168,10 milions de spectateurs sont allés voir Super Mario Bros. Le Film

Les recettes totales du films sont de 1,349 milliard de dollars, soit le chiffre le plus élevé jamais réalisé par un film original basé sur un jeu vidéo et le deuxième plus important pour un film d'animation.

Le film a permis de réunir un public de tout âge, non seulement au Japon, en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, mais aussi en Amérique du Sud et en Asie.

Un nouvel objectif en vu : développer en dehors du secteur des plates-formes de jeux vidéo pour créer de nouvelles opportunités de rencontre avec la propriété intellectuelle de Nintendo, revigorant ainsi l'ensemble de nos activités.

En outre, l'intérêt accru des consommateurs pour Super Mario a des effets positifs dans un large éventail de domaines, notamment en augmentant les ventes de titres liés à Mario et les ventes d'applications et de produits dérivés pour appareils intelligents.

Côté Software, pas de grandes nouveautés à retenir concernant le calendrier des sorties, Nintendo se cantonne aux dernières annonces dévoilées lors du Nintendo Direct du mois de juin. A noter que Metroid Prime 4 est toujours présent à l'affiche, mais qu'il n'a plus de date de sortie espérées (Peut être pour le lancement de la remplaçante de la Nintendo Switch ?)

Le Retour de Détective Pikachu : 6 Octobre 2023

: 6 Octobre 2023 Super Mario Bros. Wonder : 20 Octobre 2023

: 20 Octobre 2023 WarioWare: Move It! : 3 Novembre 2023

: 3 Novembre 2023 Super Mario RPG : 17 Novembre 2023

: 17 Novembre 2023 Luigi's Mansion: Dark Moon (nom temporaire) : 2024

(nom temporaire) : 2024 Princess Peach, personnage principal d'un nouveau jeu (nom temporaire) : 2024

(nom temporaire) : 2024 Metroid Prime 4 : TBD

