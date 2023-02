Plus que 100 jours avant la sortie de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom

Le compte à rebours a commencé. 100 jours nous sépare désormais de la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, la suite du (déjà) cultissime The Legend of Zelda Breath of The Wild. Evidemment, avec Nintendo, on se méfie et on tremble à l'idée qu'un ultime report vienne encore décaler la sortie du titre. Il est vrai qu'à trois mois de la sortie , on n'a pas vu grand chose du jeu, ce qui est inhabituel pour un titre de cette envergure en développement depuis près de six ans . On n'a d'ailleurs jamais attendu de nouvel épisode de Zelda aussi longtemps... Nintendo doit sûrement avoir une bonne raison et attendre le bon moment pour faire les présentations sachant que, de toute façon, beaucoup de joueurs préféreront sûrement découvrir le titre manette en main plutôt qu'en vidéo. Il faut tout de même signaler que Nintendo a lui-même publié sur ses réseaux ce palier des 100 jours comme pour mieux faire monter la pression (et rendez-vous demain, pour la news des 99 jours ). Alors votre body est-il toujours raidi ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

