The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom : un titre, de nouvelles images et une date de sortie pour le nouveau Zelda

Le Nintendo Direct de septembre (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ici) aura finalement levé le voile sur le titre du prochain Zelda : The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Un titre magnifique dont la révélation a été accompagnée de nouvelles images que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Le jeu tant attendu de Nintendo a désormais une date. Il sortira bien au printemps 2023 : le 12 mai 2023, très précisément. Evidemment, on reviendra sur cet évènement. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Notez, que, par contre, il n'y a pas eu d'annonces concernant les portages de The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et de The Legend of Zelda: Twilight Princess HD et encore moins une "explosion de Zelda"... 2022 sera-t-elle une année sans Zelda ? C'est bien parti pour mais avec Nintendo, on ne sait jamais.

