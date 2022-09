"Une explosion de Zelda" dans le prochain Nintendo Direct ?

On vous a relayé un peu plus tôt "la rumeur" concernant la publication d'un Nintendo Direct en septembre- comme chaque année (voir ici.) Une rumeur partie d'une vidéo de Jeff Grubb (du site Giant Bomb) qui par le passé à visé juste avec certaines de ses prédictions. Et même si, dans ce cas précis, nul besoin d'être un "insider" pour être convaincu qu'un Nintendo Direct sera diffusé ce mois-ci (c'est le cas chaque année) Jeff Grubb s'est risqué à donner quelques indications sur son contenu. D'après lui, il faut s'attendre à "une explosion de Zelda" ! D'après lui, on aura enfin des nouvelles de l'arrivée de The Legend of Zelda: Twilight Princess HD et de The Legend of Zelda : The Wind Waker HD sur Nintendo Switch. Peut-être, une compilation évènementielle de plusieurs Zelda genre The Legend of Zelda 3D All-Stars qui pourrait sortir dans la foulée de son annonce (comme Super Mario 3D All-Stars en 2020 ?) En tout cas, Jeff Grubb affirme "qu'il y aura beaucoup de Zelda" dans ce Nintendo Direct. Alors faut-il s'attendre à d'autres annonces ? D'autres remakes ou portages ? Et pourquoi pas un nouveau Zelda 2D ? On vous a déjà fait la liste des possibilités offertes à Nintendo dans ce domaine- voir ici. Evidemment, on espère avoir de nouvelles infos sur Zelda BOTW 2 et peut-être, enfin, avoir son titre définitif...

Jeff Grubb rappelle que Nintendo garde sous le coude de nombreux jeux dont le développement est pourtant terminé, parfois depuis longtemps, attendant simplement le bon moment pour les sortir. C'est le cas selon lui des portages de Twilight Princess HD et de The Wind Waker HD mais aussi du remaster de Metroid Prime (dont on entend parler depuis un moment...) Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver la vidéo (en anglais) de Jeff Grubb ci-dessous ou sur sa page Youtube.

Alors, prêt.e pour une explosion de Zelda ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.