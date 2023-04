L'édition collector de Zelda : Tears of The Kingdom disponible en précommande chez Micromania avec un bonus exclusif

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est l'événement du printemps sur Nintendo Switch. La suite de The Legend of Zelda Breath of The Wild s'annonce épique et grandiose en ajoutant à l'exploration, la création et l'imagination. Comme on s'y attendait, pour accompagner la sortie du jeu, Nintendo a mis les petits plats dans les grands en annonçant une édition spéciale de la Switch OLED et de la manette Switch Pro- voir ICI. Le jeu aura droit aussi à une édition collector incluant le jeu, un steelbook, un poster métallique, un artbook et un ensemble de quatre pin's (voir l'illustration ICI). Si cette édition vous plait (et que vous êtes en fonds), vous l'avez forcément déjà précommandé ou alors, vous avez tenté de le faire. Il est vrai qu'à peine mises en ligne, les précommandes sont prises d'assaut et se retrouvent rapidement en rupture de stock. Il faut donc être rapide et constamment au taquet- à moins de vouloir faire le bonheur d'un scalper, en achetant l'édition sur le marché parallèle à un prix de dingue.

Bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui veulent précommander le titre, l'édition collector de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est disponible en précommande chez Micromania. Jusqu'à présent, la célèbre enseigne réservait l'édition à ses membres. Désormais les précommandes sont ouvertes à tous. Disponible au prix de 139€ , l'édition spéciale est accompagnée par deux bonus : une planche de stickers et, surtout, une pièce collector frappée du logo et de l'épée du jeu "exclusive"; une pièce, forcément convoitée par les collectionneurs.

Micromania-Zing a généralement des stocks importants mais on ne saurait trop vous conseiller de ne pas trop attendre pour précommander l'édition collector de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom si vous souhaitez vraiment l'acheter. Notez que l'amiibo Link de Zelda TOTK (qui débloque des bonus et des customisations) est aussi disponible en précommande sur le site à 16,99€ . Idem pour la manette édition TOTK, dispo à 84,99€

Pour plus d'infos, et le cas échéant, pour précommander, rendez-vous sur le site de Micromania

Vivez pleinement la nouvelle aventure de Link avec l’édition Collector The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

L’édition collector de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom inclue le jeu en version physique, un recueil d’illustrations, un SteelBook®, un poster métallique ICONART™ ainsi qu’un ensemble de quatre pin's.

Disponible dans la limite des stocks disponibles