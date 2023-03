Découvrez la Nintendo Switch – Modèle OLED édition The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ainsi que le Pro Controller et la Housse de Protection

C'était la rumeur qui agitait la Toile depuis des mois, est-ce qu'une Nintendo Switch - Modèle OLED édition spéciale The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est bien en préparation pour accompagner la sortie du jeu ? Nintendo a donc mis fin au suspens en dévoilant la console en conclusion de sa vidéo de 10 minutes de gameplay publiée aujourd'hui. Nous vous laissons donc retrouver l'aperçu officiel de la console ci-dessous. La Nintendo Switch sera officiellement disponible dans les commerces à partir du 28 avril 2023 .

Et si vous en voulez toujours plus, une Manette Nintendo Switch Pro Controller ainsi qu'une Housse de Protection aux couleurs de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ont été dévoilées, et seront disponibles à partir du 12 mai 2023 , soit en même temps que la sortie du jeu.