Quand Reggie Fils-Aimé attrape le col d'un joueur ayant piraté Zelda : Tears of the Kingdom

Vous le savez certainement mais l'intégralité du très attendu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a fuité en ligne et certains joueurs peuvent déjà s'y essayer. Parmi toute cette débâcle,nombreux sont les joueurs qui pensent ne rien risquer en affichant publiquement des copies du jeu, voir même des extraits, en ligne. Un utilisateur de Twitter du nom de @humanandagamer a fait la fâcheuse expérience de se faire "menacer" par Reggie Fils-Aimé, l'ancien patron de NIntendo of America, lui-même qui a cité une phrase culte du film Taken.

J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Si c’est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n’ai pas d’argent. Mais ce que j'ai en revanche ce sont des compétences très particulières, je les ai acquises au cours d’une longue, très longue carrière et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous.