Zelda Tears of the Kingdom : Nintendo vous offre trois items pour prendre de la hauteur

A la manière des Rumeurs des Landes pour Breath of The Wild, Nintendo a conçu un système de news via la chaîne Nouvelles de la Nintendo Switch qui non seulement donne des astuces mais offre aussi des items pour les mettre en pratique dans The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Rien de révolutionnaires pour les pros du pad, mais des petites piqûres de rappel et parfois, même, quelques découvertes.... Ainsi, depuis quelques jours, vous pouvez recevoir une baudruche Octo, un Propulseur et un bouclier, histoire de prendre un peu de hauteur... Pour obtenir ces items (que vous devez déjà avoir en 200 exemplaires), il suffit de lancer le jeu à partir de l'article concerné sur la chaîne Nouvelles de la Nintendo Switch.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

