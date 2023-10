La France aime Zelda - The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires en France (rien que pour la version physique)

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est sorti en mai dernier. Et si certains joueurs aiment jouer les blasés (et qu'on ne peut, de toute façon, pas plaire à tout le monde), le jeu est incontestablement une grande réussite. Certes, forcément, il n'y a plus d'effet de surprise puisque le jeu reprend les bases et l'univers du jeu précédent mais le titre n'en reste pas moins incroyablement riche, original et maîtrisé.

Début août, le titre s'était déjà vendu à plus de 18 millions d'exemplaires dans le monde, le faisant entrer de facto dans le top 10 des meilleures ventes de jeux sur Nintendo Switch. Aujourd'hui, on apprend grâce à un article du Figaro que plus d'un million d'exemplaires de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom ont été vendus en France ! Une vraie performance sachant que le chiffre n'englobe, selon Chloé Woitier, que les versions physiques du jeu ! Et ce n'est évidemment pas fini surtout que l'industrie des jeux vidéo s'attend à une fin d'année record. La Nintendo Switch devrait d'ailleurs profiter des fêtes pour passer la barre des 8 millions de consoles vendues en France.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

