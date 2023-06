The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Découvrez le packaging des amiibo de Zelda et de Ganondorf

Nouveau jeu phare de cette année 2023 pour l'écurie Nintendo, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom est disponible depuis le 12 mai 2023 avec un amiibo de Link vendu à part. A partir de cet hiver , deux nouveaux amiibo rejoindront la collection : Zelda et Ganondorf. Si nous avons pu les apercevoir hier à l'occasion du Nintendo Direct, nous vous laissons découvrir ci-dessous les packaging de ces différents amiibo. Pour rappel, leur utilisation permettra de générer divers bonus en les activant dans The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, et vous aurez également la possibilité de débloquer deux tissus exclusifs pour votre paravoile.