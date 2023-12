Zelda: Tears of The Kingdom : le réalisateur évoque les limitations techniques de la Nintendo Switch

Suite au prix reçu par The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom aux Game Awards 2023, le réalisateur du jeu, Hidemaro Fujibayashi, a accordé une entrevue au site IGN,. L'occasion d'évoquer les limitations techniques de la Nintendo Switch. Bien que le jeu ressemble beaucoup au titre précédent, The Legend of Zelda Breath of The Wild, il est à bien des égards, bien plus impressionnant ne serait-ce que parce que l'on peut plonger dans le vide d'une île perdue aux confins du ciel pour chuter jusqu'à la surface et pénétrer, dans la foulée, dans un abîme pour atterrir, enfin, dans les Profondeurs, le tout sans coupure ni écran de chargement apparent... Et justement, pour Hidemaro Fujibayashi, c'était l'un des points très importants du jeu et c'est probablement ce qui l'inquiétait le plus au sujet des limitations techniques de la console de Nintendo. Il ne pensait d'ailleurs que c'était possible à réaliser sur Nintendo Switch. Mais finalement, l'équipe a réussi à relever le défi, ce qui prouve au passage que ce n'est pas tant la puissance qui importe que la façon dont on l'utilise.

Retrouvez ci-dessous un passage de l'interview d'Hidemaro Fujibayashi que vous pouvez retrouver en intégralité (en anglais) sur le site d'IGN

IGN : À quel moment avez-vous eu l'impression de vous heurter aux limites techniques de la Switch, et comment les avez-vous surmontées pour créer cette prouesse technique franchement étonnante sur la Nintendo Switch ? Hidemaro Fujibayashi : Eh bien, comme vous le savez, l'une des principales caractéristiques de ce jeu est la possibilité de voyager de manière transparente entre les différentes couches du monde que nous avons créé. On peut donc voyager du ciel jusqu'à la surface, puis au-delà, dans les profondeurs. Je pense que ce type de chose, ce type de mouvement, était quelque chose que j'avais déjà envisagé ou que j'avais pensé qu'il serait formidable de réaliser, mais je savais que c'était quelque chose qui était probablement impossible sur ce matériel ancien. Mais quand j'ai su que nous allions relever cela comme un défi, je me suis dit que nous serions vraiment capables de le faire sans chargement. Je veux dire qu'il y a un certain chargement qui se produit pendant que vous le faites, mais il est caché en arrière-plan. Et quand j'ai vu que nous étions capables de réaliser ce voyage transparent entre les différentes couches du monde, je me suis dit que l'équipe qui travaillait sur ce projet était vraiment, vraiment spéciale. Nous avons des gens extraordinaires qui travaillent sur ce projet.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

Lire aussi :

LIRE NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA TEARS OF THE KINGDOM SUR NINTENDO SWITCH

LIRE AUSSI :

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube