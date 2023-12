The Game Awards 2023 : toutes les annonces et tous les jeux récompensés

Les Game Awards 2023, c'est parti ! Vous pouvez suivre la cérémonie ici et retrouver, sur cette page, toutes les annonces de la soirée, en espérant qu'il y en ait liées à Nintendo. La firme japonaise sera-t-elle récompensée ? The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et Super Mario Bros. Wonder repartiront-ils avec (au moins) un prix ? Y aura-t-il des annonces (au moins une) concernant la Nintendo Switch ? Et quelle excuse bidon va-t-on trouver demain pour justifier son absence ou sa somnolence au bureau ? réponse ci-dessous.

Mise à jour (à chaud) :

Pour cette édition 2023 des Game Awards, Nintendo n'était pas vraiment à la fête. Les grands gagnants de la soirée sont Alan Wake 2 et Baldur's Gate 3, ce dernier remportant le prix de jeu de l'Année.

Nintendo remporte malgré tout des prix de "consolation" : The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est élu Meilleur jeu d'aventure, Super Mario Bros. Wonder, meilleur jeu familial et Pikmin 4, meilleur jeu de stratégie.

Notez que Super Mario Bros. Le Film rate le prix de la meilleure adaptation au profit de la série The Last of Us (la bonne blague) et que Sea of Stars est célébré comme le meilleur jeu indépendant de l'année. A part ça, beaucoup d'annonces (de jeux qui se ressemblent beaucoup) ne concernant pas ou à priori pas, la Nintendo Switch. On retiendra notamment l'annonce d'un nouveau Monster Hunter, le retour de cinq jeux cultes de SEGA, l'annonce surprise de World of Goo 2 et la présentation d'un nouveau jeu Mana (mais pour le moment pas annoncé sur Switch). Pour le reste, on vous laisse décortiquer tout ça.

Retrouvez ci-dessous les temps forts et annonces à retenir sachant que dans la journée, vous pourrez retrouver des news, et la liste complète des lauréats sur votre site préféré (non, pas sur Carglass.fr- le point Fr, c'est important)

The Game Awards 2023 - Annonces :

Exodus - Trailer - Prévu sur PS5 et Xbox Series

- Trailer - Prévu sur PS5 et Xbox Series Avant-Première : GOD OF WAR : RAGNAROK - VALHALLA - Prévu le 12 décembre 2023

- Prévu Avant-première : Big Walk : nouveau jeu des créateurs de Untitled Goose Game . Prévu en 2025

: nouveau jeu des créateurs de . Prévu en Prince of Persia: The Lost Crown - Trailer. Une demo gratuite arrive.

- Trailer. Une demo gratuite arrive. Senua's Saga - Hellblade II - Sortie en 2024 sur PC, Xbox et Game Pass

- Sortie en sur PC, Xbox et Game Pass Premier coup d'œil sur KEMURI

Par les créateurs d' ORI : No Rest For The Wicked - Prévu sur PS5 et Xbox Series.

- Prévu sur PS5 et Xbox Series. Avant-Première : cinq jeux mythiques de SEGA reviennent dans de nouvelles versions : Jet Set Radio, Crazy Taxi, Shinobi, Golden Axe et Streets of Rage,

et Dragon Ball: Sparkling Zero - Trailer - prévu sur PS5, Xbox et Steam

- Trailer - prévu sur PS5, Xbox et Steam The Casting of FranK Stone : une expérience horrifique dans l'univers de Dead by Daylight

: une expérience horrifique dans l'univers de Visions of Mana annoncé pour 2024 sur PS5, Xbox et PC

annoncé sur PS5, Xbox et PC Nouveau jeu de la Team Ninja : Rise of the Ronin - Le 22 mars 2024 sur PS5

- Le sur PS5 OD - Une production XBOX horrifique par Hideo Kojima

- Une production XBOX horrifique par Hideo Kojima Jurassic Park Survival à venir sur PS5, Xbox et PC

à venir sur PS5, Xbox et PC Rocket Racing : le Mario Kart d'Epic Games débarque le 8 décembre 2023 - Prévu sur Nintendo Switch

: le d'Epic Games débarque - Prévu sur Nintendo Switch Black Myth WUKONG le 20 août 2024 sur PS5, Xbox Series et PC

le sur PS5, Xbox Series et PC Suicide Squad le 2 février 2024 sur PS5, Xbox Series et PC

sur PS5, Xbox Series et PC WARFRAME: Whispers in the Walls - le 13 décembre 2023 sur PC Playstation, Xbox et Nintendo Switch

- le 13 décembre 2023 sur PC Playstation, Xbox et Nintendo Switch Tales of Kenzera : ZAU le 20 avril 2024 - Prévu sur Nintendo Switch

le 20 avril 2024 - Prévu sur Nintendo Switch Les créateurs de Life is Strange récidivent avec Lost Records : Bloom & Rage en 2024 sur PS5, Xbox Series et PC

récidivent avec en sur PS5, Xbox Series et PC KHAZAN : The First Berserker prévu sur PS5, Xbox Series et PC

prévu sur PS5, Xbox Series et PC Un événement annoncé le 9 janvier 2024 : APEX LEGENDS x Final Fantasy VII Rebirth

: Bethesda présente BLADE développé par le studio français Arkane

présente développé par le studio français Premier aperçu de Last Sentinel

The First Descendant - Prévu en été 2024 sur PC, Playstation et Xbox

- Prévu en sur PC, Playstation et Xbox Zenless Zone Zero prévu en 2024

prévu en MECHA BREAK prévu sur PS5 et Xbox

prévu sur PS5 et Xbox GTFO : The Final Chapter présenté

présenté Aperçu de Den of Wolves

EXOBORNE Master of Apocalypse prévu sur PC, Playstation et Xbox

prévu sur PC, Playstation et Xbox Trailer de Asgard's Wrath 2 - Sortie le 15 décembre 2023 sur Meta Quest

- Sortie le 15 décembre 2023 sur Meta Quest Première bande annonce de Fallout prévue sur PRIME Vidéo en avril 2024

prévue sur PRIME Vidéo en Palia : gratuit sur Nintendo Switch le 14 décembre 2023

: gratuit sur Nintendo Switch le Light No Fire : le nouveau jeu multijoueur des créateurs de No Man's Sky

: le nouveau jeu multijoueur des créateurs de Aperçu de Stormgate

Trailer de Final Fantasy XVI : Echoes of The Fallen / The Rising Tide - Echoes of The Fallen disponible sur PS5

disponible sur PS5 Présentation du free-to-play The Finals : Saison 1 dispo dès aujourd'hui sur PC, PS5 et Xbox Series

Saison 1 dispo dès aujourd'hui sur PC, PS5 et Xbox Series Monster Hunter WILDS se dévoile - Sortie en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series

Pré-show

Brothers Tale of Two Sons - Remake sortie le 28 février 2024

sortie Pony Island 2 - Panda Circus - Sortie en 2025

- Sortie en The Rise of the Golden Idol - Un jeu Netflix prévu notamment sur Nintendo Switch

- Un jeu prévu notamment sur Nintendo Switch Usual June - Sortie en 2025

- Sortie en Dave The Diver / Dredge : un super cross over annoncé

un super cross over annoncé HARMONIUM: The Musical prévu sur Netflix Games et le Game Pass

prévu sur Netflix Games et le Game Pass Windblown - Par les créateurs de Dead Cells - Early access PC en 2024

- Par les créateurs de - Early access PC en Trasher prévu en 2024

prévu en World of Goo 2 annoncé

annoncé Metaphor Re Fantazio - Fin 2024 sur Xbox

The Game Awards 2023 - Prix :

Super Mario Bros. Wonder reçoit le prix du Meilleur jeu familial - Voir ICI

reçoit le prix du Meilleur jeu familial - Valorant - Meilleur jeu eSport

Neil Newbon : - Meilleure Performance dans Baldur's Gate 3

Meilleure Performance dans Alan Wake 2 - prix de la Meilleure Narration

prix de la Meilleure Narration Cocoon - sacré Meilleur Premier jeu Indépendant

sacré Meilleur Premier jeu Indépendant Armored Core IV : Meilleur jeu d'Action

Meilleur jeu d'Action Alan Wake 2 : Meilleure direction Artistique

Meilleure direction Artistique Resident Evil Village VR - meilleur jeu VR

meilleur jeu VR Honkai: Star Rail - Meilleur jeu Mobile

Meilleur jeu Mobile Hi-Fi Rush - Meilleur Audio Design

Meilleur Audio Design TCHIA! reçoit le prix Games for Impact

reçoit le prix Games for Impact Meilleure musique : Final fantasy XVI

Sea of Stars : Meilleur jeu indépendant

Meilleur jeu indépendant Meilleur jeu de sport : Street Fighter 6

Jeu le plus attendu : Final Fantasy VII Rebirth

Meilleure adaptation d'un jeu vidéo : The Last of US

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sacré Meilleur jeu d'aventure - Voir ICI

sacré Meilleur jeu d'aventure - Baldur's Gate 3 remporte le prix du Meilleur RPG

remporte le prix du Meilleur RPG Pikmin 4 rafle le prix du meilleur jeu de stratégie- Voir ICI

rafle le prix du meilleur jeu de stratégie- Forza Motosport élu meilleur jeu de sport

élu meilleur jeu de sport Baldur's Gate 3 est sacré meilleur jeu multijoueur

est sacré meilleur jeu multijoueur Le prix des joueurs est décerné à Baldur's Gate 3

Alan Wake 2 : best Game Direction

: best Game Direction Et pour finir le GOTY 2023 est... Suspens... (NDLR : le jeu ne s'appelle pas Suspens) ... Baldur's Gate 3 !

Toutes les infos à retenir des GAME AWARDS 2023

