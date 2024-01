Prince of Persia : The Lost Crown : la démo gratuite est disponible sur Nintendo Switch - Notre test complet aussi !

C'est l'un des premiers "gros" jeu de l'année, et peut-être bien son premier hit. En effet, Prince of Persia: The Lost Crown s'annonce explosif si on en croit les premiers test publiés, à commencer par le nôtre (que vous pouvez retrouver ICI).

Après des années d'absence, (et alors que l'on attend depuis des mois Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake) le célèbre Prince créé au début des années 90 par Jordan Mechner, revient dans un jeu 2D de style Metroidvania qui semble déjà faire l'unanimité. Si comme beaucoup, vous êtes impatient de vous faire votre propre avis, manette en main, sachez qu'une démo gratuite est disponible dès en présent en téléchargement sur l'eShop. Vous pourrez ainsi, vous en faire une première idée...

Prince of Persia: The Lost Crown est attendu le 18 janvier prochain sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch. Notez que dès le 15 janvier, la version Deluxe du jeu sera disponible sur l'eShop au prix de 59,99€ (soit 10€ de plus que la version standard). En plus du jeu et de son guide dématérialisé, vous recevrez une Tenue d'immortel pour le héros ainsi que l'Amulette Oiseau de prospérité vous permettant de découvrir des trésors cachés.

>LIRE NOTRE TEST COMPLET DE PRINCE OF PERSIA: THE LOST CROWN SUR NINTENDO SWITCH<