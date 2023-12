Pikmin 4 rafle le prix du meilleur jeu de stratégie de l'année aux Game Awards 2023

Sorti le 21 juillet dernier sur Nintendo Switch, Pikmin 4 est déjà un grand succès puisqu'il s'est écoulé à 2,61 millions d'exemplaires dans le monde en à peine deux mois- voir ici. Cette nuit, lors des Game Awards 2023 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) le jeu était en concurrence avec Fire Emblem Engage et Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp pour remporter le prix du meilleur jeu de stratégie de l'année. et si chaque joueur aura probablement sa préférence, c'est finalement Pikmin 4 qui a reçu le prix entre deux gros trailers qui tachent.

Test Nintendo-Master.com : 9/10

Pikmin 4 est tout ce que les fans pouvaient espérer de lui et bien plus encore (...) la synthèse ultime entre l'ancienne formule et la nouvelle direction amorcée par Pikmin 3