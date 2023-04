Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp fête sa sortie avec sa bande-annonce de lancement

Nintendo vient de dévoiler la bande-annonce de lancement d'Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp, une version remasterisée de deux classiques de la Game Boy Advance. Le jeu est désormais disponible sur Nintendo Switch après une très longue attente.

Cette bande-annonce nous donne un bel aperçu des graphismes remasterisés du jeu. Les fans seront ravis de retrouver les personnages bien connus de la série, notamment Andy, Max et Sami. Le jeu comprend à la fois Advance Wars et Advance Wars 2: Black Hole Rising, avec des leurs histoires à vivre en solo et du multijoueur.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire le test de notre ami Lotario qui ne tarit pas d'éloges sur le jeu.