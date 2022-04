Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp : Nintendo annule et rembourse les préachats même si le jeu reste toujours jouable pour les premiers acheteurs

Comparé aux évènements qui se déroulent en ce moment en Ukraine, l'annulation de la sortie d'Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp est évidemment dérisoire. Cependant, c'est un fait : Nintendo a préféré annuler la sortie de son jeu de stratégie jugeant qu'elle était malvenue dans ce contexte. Alors est-ce compréhensible ou ridicule ? Chacun appréciera.. Pour le moment, Nintendo ne s'est toujours pas risqué à donner une nouvelle date de sortie pour Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp et celles et ceux qui se réjouissaient à l'idée de retrouver la licence Advance Wars sur Nintendo Switch n'ont pas d'autre choix que de prendre leur mal en patience- à moins qu'ils aient préacheté le jeu sur l'eShop (et donc préchargé le titre en entier dans leur console). Dans ce cas là, il semblerait qu'il soit possible de jouer malgré tout à Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp depuis le 8 avril dernier - date de sortie initiale du titre. C'est en tout cas ce que prétend une joueuse qui a partagé l'info sur Twitter- voir ici. Depuis, la même joueuse, prénommée Rachael, a fait savoir que Nintendo avait annulé son préachat et l'avait même remboursé. Une attention qui montre que, pour Nintendo, la sortie d'Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp reste toujours incertaine à ce jour. Pour autant, la même joueuse précise que malgré ce remboursement, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp est toujours présent sur sa console et reste donc parfaitement jouable- tout du moins en local. Il est vrai que Nintendo n'a aucun moyen pour la contraindre à effacer le titre même s'il est possible qu'une mise à jour prochaine de la Nintendo Switch le fasse pour elle. En attendant, Rachael a partagé quelques captures d'écran et de courtes séquences de gameplay que vous pouvez retrouver ci-dessous

Nintendo a envoyé un e-mail disant qu'ils annulaient mon achat et me remboursaient. C'était amusant tant que ça a duré ! J'ai fait quelques missions de la campagne du premier jeu #AdvanceWars

encore une fois, je suis consciente qu'ils ne peuvent pas révoquer ma capacité à y jouer si je suis hors ligne. En même temps, une fois qu'ils m'ont remboursé, il serait illégal de continuer à jouer...

Pour rappel, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp n'a désormais plus de date de sortie sur Nintendo Switch et évidemment nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation.

