Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp - Une joueuse a apparemment réussi à lancer le jeu sur Nintendo Switch Lite

Alors que nous attendions la sortie de Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp en mars dernier sur Nintendo Switch, Nintendo avait décidé de repousser la sortie du titre à une durée indéterminée en raison des conflits se tenant actuellement en Ukraine. Pourtant, il semblerait qu'une joueuse répondant au pseudo de @killetheth ait réussi à lancer le titre sur sa Nintendo Switch Lite, sur laquelle elle avait acheté précommandé le jeu avant son retrait sur l'eShop. Cette dernière a partagé ces derniers jours une série de Tweet que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Erreur de Nintendo dans la dernière mise à jour de l'eShop ? Version piratée ? Photomontage ? Nous vous laissons vous faire votre propre opinion sur la question. En attendant, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp n'a toujours pas de date de sortie officielle. Si vous aussi vous aviez précommandé votre jeu sur l'eShop de la Nintendo Switch, n'hésitez pas à faire le test au cas où.

finally getting to play Advance Wars but only on my Switch Lite which had preloaded it prior to what happened! #NintendoSwitch pic.twitter.com/i0N5eQp5jh