Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp : la jaquette réactualise l'illustration du premier titre de la Game Boy Advance

Advance Wars est, à l'origine, un jeu vidéo de stratégie au tour par tour très amusant sorti sur Game Boy Advance il y a tout juste 20 ans et qui s'inscrit dans la série des Nintendo Wars dont les premiers opus ne sont sortis qu'au Japon. Très populaire, le jeu, développé par Intelligent Systems a depuis été décliné avec différents opus et spin-off. Cependant, depuis 2008 et Advance Wars : Dark Conflict sorti sur NDS, la série s'était faîte oubliée. Il aura fallu attendre le Nintendo Direct de L'E3 2021 pour qu'enfin elle revienne sur le devant de la scène avec Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp prévu en décembre prochain sur Nintendo Switch. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une compilation des deux premiers opus de la GBA "réimaginés et recréés" par WayForward. Pas étonnant alors de découvrir que la jaquette de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp reprend en la "réactualisant" l'illustration de celle du jeu original. Pour le constater par vous-même et jouer au petit jeu des différences, retrouvez sur cette page les deux jaquettes côte à côte postées par Wario64, un utilisateur de Twitter.

Pour rappel, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sera disponible dès le 3 décembre s ur Nintendo Switch

Ralliez les troupes ! Advance Wars arrive sur Nintendo Switch avec Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp !

Menez les troupes de l'armée d'Orange Star au cours de batailles stratégiques au tour par tour qui se déroulent aussi bien sur terre que dans les airs ou au large des côtes. Triomphez des troupes ennemies et capturez les villes et les bases pour décrocher la victoire et maintenir la paix. Gardez l'œil ouvert pour vous adapter aux différents types de terrains et changements météorologiques qui pourraient inverser le cours des combats tandis que vous faites avancer toutes sortes d'unités sur une multitude de champs de bataille. Ce remake inclut deux campagnes qui couvrent les événements d'Advance Wars et d'Advance Wars 2: Black Hole Rising !

Combattez aux côtés de généraux hors du commun

Défendez votre nation avec l'aide d'Andy, Max, Sami et de nombreux autres généraux possédant chacun une spécialité et des pouvoirs uniques : Andy peut par exemple réparer les unités mécaniques tandis que Sami décuple l'efficacité des troupes à pied. Attention cependant, les généraux ennemis possèdent aussi leurs propres pouvoirs et n'hésiteront pas à s'en servir ! Les généraux que vous rencontrerez aux cours des deux campagnes joueront un rôle crucial aussi bien sur le champ de bataille que dans le déroulement de l'histoire.

Mettez votre sens de la stratégie à l'épreuve face à vos amis

Dans le mode Vs., jusqu'à quatre joueurs peuvent s'affronter sur des dizaines de champs de bataille différents. Sélectionnez l'un des généraux présentés lors des deux campagnes et utilisez ses pouvoirs avec stratégie pour remporter la victoire ! Vous pouvez aussi personnaliser les batailles en paramétrant par exemple les fonds reçus pour chaque base alliée ou encore la présence de brouillard de guerre.