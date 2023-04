Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp s'offre un long trailer de présentation du Nintendo Switch

Prochain titre phare de Nintendo à sortir sur Nintendo Switch en avril, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp prépare lentement mais surement le terrain avant sa sortie le 21 avril 2023. Alors que la chaine de Nintendo France reste encore relativement muette sur cette sortie, Nintendo of America a pris les devants en nous proposant une grosse vidéo de présentation de 5 minutes sur leur page Youtube. Nous vous laissons visionner cette dernière ci-dessous. Pour rappel, notre preview de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp est également disponible juste-ici, en attendant notre test complet très prochainement.

Des classiques réimaginés, reconstruits et redéployés !

La nation Orange Star a besoin de vous ! Mettez votre sens de la stratégie à l'épreuve dans Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sur Nintendo Switch.

Les classiques Game Boy Advance ont été entièrement recréés pour reprendre fidèlement le gameplay des versions originales et ajouter l'option de défier vos amis en ligne !

Faites preuve de stratégie au cours de missions au tour par tour qui se déroulent sur la terre, dans le ciel et sur la mer. Affrontez les unités ennemies, capturez des bases et battez-vous pour rétablir la paix !

Choisissez votre général

Chaque général influe de façon unique sur vos troupes et possède une capacité spéciale capable de renverser le cours de la partie. Êtes-vous plutôt du genre à aller au contact ou à agir à distance ? Choisissez le général qui correspond le mieux à votre style de jeu !

Rassemblez des fonds

Utilisez l'infanterie pour capturer des bâtiments qui augmenteront les fonds gagnés à chaque tour, et ainsi déployer des unités plus puissantes.

Planifiez votre assaut

Déployez vos unités en tenant compte du terrain et des faiblesses de l'ennemi.

Décrochez la victoire !

Battez toutes les unités de l'ennemi ou capturez son Q.G. pour remporter la victoire !

Deux campagnes classiques

Enrôlez-vous dans l'armée d'Orange Star et mettez votre sens de la stratégie à l'épreuve dans la campagne d'Advance Wars qui vous opposera aux armées de Blue Moon, Green Earth et de Gold Comet. Partez ensuite affronter l'impitoyable Sturm et l'armée Black Hole dans la campagne d'Advance Wars 2: Black Hole Rising.

Ces deux campagnes vous permettent d'accélérer la vitesse du jeu et de revenir au début du tour en cours pour une expérience plus fluide.

Relevez les défis du quartier général

Relevez toutes sortes de défis en utilisant la stratégie et le général de votre choix et tentez d'atteindre le rang S pour gagner un maximum de pièces et débloquer encore plus de généraux et de défis.

Défiez vos amis !

Défiez jusqu'à trois de vos amis en multijoueur local ou menez des duels en ligne pour déterminer qui est le ou la meilleure stratège.

Créez vos propres défis

Laissez parler votre créativité grâce au créateur de cartes ! Dessinez une carte montagneuse propice aux unités aériennes ou une autre qui mettra à l'honneur les forces navales, et partagez le résultat avec vos amis pour voir s'ils seront à la hauteur du défi !