Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp : Nintendo confirme le mode en ligne

Les fans de Nintendo réclament souvent le retour d'anciennes licences... Ils ont été exaucés dans le dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) qui a dévoilé le retour de la licence Advance Wars avec Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Alors certes, il s'agit en fait d'une compilation réunissant les portages des 2 premiers opus, Advance Wars et Advance Wars 2: Black Hole Rising mais ils reviennent dans des versions "réimaginées et entièrement reconstruites" par WayForward. De plus, ce sont d'excellents épisodes. En attendant de pouvoir mettre la main dessus, Nintendo a confirmé qu'il sera possible d'affronter ses amis dans des combats stratégiques, en mode local mais aussi en ligne. Une très bonne nouvelle.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sera disponible dès le 3 décembre s ur Nintendo Switch