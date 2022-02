Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp dévoile sa date de sortie et son éditeur de niveaux

Initialement prévu pour décembre dernier Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp s'était vu repoussé au printemps prochain afin de bénéficier de quelques mois de développement supplémentaires. WayForward ont profité de ce Nintendo Direct de février 2022 afin de dévoiler à la fois la date de sortie précise du titre et son éditeur de niveaux intégrés avec en sus quelques petites nouvelles informations. Ce sera donc le 8 avril prochain que les fans de la licence d'Intelligent System pourront découvrir une nouvelle version de leurs jeux de cœur entièrement doublée et avec un éditeur de niveaux pour partager vos créations et jouer aux niveaux du monde entier grâce à la compatibilité Online du titre. Vous pourrez aussi vous affronter en coopération locale ou encore une fois via le Nintendo Switch Online.

De nouvelles informations sont arrivées du front ! Conseillez un casting de généraux hauts en couleurs et doublés à travers deux campagnes où vous rencontrerez des personnages uniques et différents types de terrain qu’il faudra prendre en compte pour établir votre stratégie. En parallèle des campagnes d’Advance Wars et d’Advance Wars 2: Black Hole Rising, vous pouvez aussi viser le meilleur score sur les cartes du quartier général, créer et partagez vos cartes depuis le créateur de cartes et affronter vos amis en multijoueur local ou en ligne. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp arrivera le 8 avril sur Nintendo Switch.