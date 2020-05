Un Super Mario Direct pour célébrer les 35 ans de Mario ?

Alors que les rumeurs concernant l'absence d'un Nintendo Direct se font de plus en plus précises, à la rédaction on refuse encore cette idée- ou presque ! En septembre, Mario aura 35 ans et on se demande s'il devra se contenter d'un simple tweet de "bon anniversaire" ou s'il aura droit à son Nintendo Direct spécial ?

Si on se fie aux dernières rumeurs : il n'y aura pas de Nintendo Direct en juin ni dans un avenir proche. Nintendo aurait même prévenu ses partenaires qui auraient une annonce à faire, de la faire sans attendre (voir notre news ici.) Un changement dans la communication de la firme qui est annoncé depuis déjà pas mal de temps et que les joueurs ont d'ailleurs déjà plus ou moins intégré, le dernier "vrai" Nintendo Direct datant tout de même de septembre 2019 (souvenez-vous) !

Désormais, Nintendo semble vouloir privilégier des annonces régulières de façon à garder les joueurs en haleine tout le long de l'année mais aussi afin de mieux les mettre en valeur plutôt que de les regrouper et d'en amoindrir l'impact. De plus, il faut bien reconnaître que si les joueurs sont toujours très excités avant la diffusion d'un nouveau Direct, ils sont aussi très souvent déçus quand son contenu n'est finalement pas conforme à leurs attentes... Au moins, Nintendo échappe à ce travers inévitable.

Cependant, si la perspective d'un Nintendo Direct en juin semble s'éloigner de jour en jour- ce qui peut d'ailleurs se comprendre sachant qu'il n'y aura pas d'E3, on peut peut-être espérer malgré tout un événement digital spécial... En effet, si Nintendo a considérablement réduit la fréquence de publication de ses Nintendo Direct, la firme n'a malgré tout pas abandonné le format de la vidéo promo. Ces derniers mois, nous avons ainsi eu droit à Animal Crossing Direct, Pokémon Direct, Indie World ou encore à Smash Bros spécial pour son DLC.

Nintendo peut donc tout à fait rejeter l'idée d'un Nintendo Direct et utiliser Twitter pour annoncer Pikmin 3 Deluxe mais malgré tout proposer une vidéo événementielle consacré à un jeu ou à un personnage en particulier comme par exemple, au hasard : Super Mario ! Nous n'avons aucun espion chez Nintendo (quoique, en même temps, c'est exactement ce que nous dirions si nous en avions un) mais vu que le plombier de la société fête cette année ses 35 ans et que selon des rumeurs persistantes, Nintendo va le célébrer, un Super Mario Direct nous semblerait tout indiqué !

Alors certes, Nintendo a déjà présenté via les réseaux sociaux LEGO Super Mario (voir ici) et Paper Mario : The Origami King (voir là) indépendamment l'un de l'autre et sans les relier à un quelconque anniversaire... On pourrait alors être tenté de penser qu'il en sera de même pour les prochains jeux Mario que les rumeurs annoncent toujours pour cette année : la compilation Super Mario 3D All-Stars (voir détails ici) réunissant Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy ​​et Super Mario Galaxy 2 mais aussi Super Mario 3D Switch (voir détails là) le remaster / nouvelle version de Super Mario 3D World.

Cependant si Nintendo compte véritablement célébrer l'anniversaire de sa mascotte (et à ce stade, on peut vraiment se poser la question) il faudra bien lancer les hostilités festivités et mettre à l'honneur sa mascotte sans compter que tous les jeux Mario ne peuvent pas tous sortir en même temps ! Déjà, Paper Mario : The Origami King sort en juillet, ce qui ne laisse pas beaucoup de créneaux pour les autres.

Alors, pour le moment, il ne s'agit même pas d'une rumeur mais juste d'une extrapolation à partir de rumeurs et autant dire que ça ne repose sur pas grand-chose. Alors Nintendo Direct, Super Mario Direct ou succession de tweets, évidemment, comme toujours, seul l'avenir nous le dira.