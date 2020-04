Super Mario 3D World va-t-il bientôt enfin sortir sur Nintendo Switch ?

C'est un fait : les jeux Wii U ont tendance a devenir des jeux Nintendo Switch. Il en reste encore quelques-uns en magasin dont l'éminent Super Mario 3D World. Le Mario 3D de la Wii U va-t-il finir par sortir sur Nintendo Switch ? A moins que la question ne soit : peut-il ne pas sortir sur Nintendo Switch ? Petite réflexion sur la Nintendo Switch et son (peut-être) futur Mario 3D !

Super Mario 3D Switch

Si la Nintendo Wii U est un échec commercial, il n'en reste pas moins que les fans de Nintendo qui ont acheté et soutenu la console à l'époque ont pu malgré tout jouer à de très grandes exclusivités qui sont sorties tout le long de sa courte existence. Certes la console au GamePad n'a pas tenu ses promesses et a pâti, probablement d'un concept, si ce n'est mal pensé, tout du moins mal exécuté mais en seulement quatre ans d'existence, elle a aligné un nombre assez conséquent de hits. Il est juste dommage que Nintendo n'ait pas réussi a créer un engouement autour de sa console ni à faire venir les jeux des autres éditeurs comme aujourd'hui, la société japonaise arrive à le faire avec la Switch.

Avec le recul, la Nintendo Switch apparaît aujourd'hui comme une synthèse parfaite de toutes les consoles Nintendo sorties jusqu'à présent et la Wii U comme son brouillon. Comme si tout ce qu'avait fait Nintendo auparavant menait à la Nintendo Switch. Il y a comme une sorte d'évidence avec la Nintendo Switch. Contrairement à la Wii U, le concept de la Nintendo Switch est limpide et parfaitement exécuté. Il est, qui plus est, en phase avec la société dans laquelle la console a immédiatement trouvé sa place.

Aujourd'hui, la Nintendo Switch est un incontestable succès et cela dans le monde entier. Il est cependant ironique de constater que les jeux qui n'ont pas permis à la Wii U d'atteindre le sommet des charts participent aujourd’hui pleinement au succès de la Nintendo Switch- comme Mario Kart 8 par exemple. Preuve, s'il en est que contrairement à ce qu'on lit souvent, les jeux ne font pas tout !

Il n'en demeure pas moins que petit à petit le catalogue d'exclusivités de la Wii U s'amenuise, au fur et à mesure que celui de la Nintendo Switch grandit ! Entre les portages, les versions Deluxe ou les vraies-fausses suites, les jeux Wii U se refont une beauté sur Nintendo Switch et dans certains cas, rencontrent enfin leurs joueurs.

Il y a quelques semaines, nous avions fait la liste des 20 21 exclusivités de la Wii U qui n'avaient pas encore été portées sur Nintendo Switch (voir détails ici). Une liste qui n'a quasiment pas changé, si ce n'est qu'entre temps The Wonderful 101 : Remastered a été annoncé pour une sortie sur Nintendo Switch et PS4 (voir détails ici)

Alors bien sûr parmi ces 20 titres, certains ne reviendront probablement pas (à moins d'une sortie façon Console Virtuelle) comme Wii Fit U ou Wii Party U. On imagine mal aussi un portage de Game & Wario clairement conçu pour le gameplay asymétrique. Quant à Mario Tennis : Ultra Smash, la Switch ayant déjà eu son propre Mario Tennis, il devrait rester une exclusivité Wii U... Il y a sinon le cas Animal Crossing : amiibo Festival pour ne pas dire le cas, cas (car on a tendance à bégayer lorsqu'on évoque Animal Crossing : amiibo Festival) même si le jeu garde tout de même l'avantage indéniable de proposer des figurines et des cartes amiibo a un prix (souvent) très bas.

Mais la Wii U a encore quelques grosses cartouches comme Pikmin 3, Paper Mario : Color Splash, Xenoblade Chronicles X ou les remakes HD des Zelda. Nintendo Land pourrait aussi revenir avec quelques modifications en utilisant le multijoueur en ligne en guise de gameplay asymétrique. Idem pour StarFox Zero qui débarrassé de son deuxième écran pourrait retrouver un nouveau souffle sur Switch.

Et puis surtout, il y a Super Mario 3D World, un Mario 3D atypique qui à l'époque de sa sortie sur Wii U avait divisé les joueurs car il ne correspondait pas aux attentes que beaucoup avaient placé en lui après les deux Galaxy de la Wii. Il est vrai qu'à première vue, le titre ne semble pas boxer dans la même catégorie que les Mario 3D précédents et parait beaucoup plus générique et léger. comme une version 3D de New Super Mario Bros. Jouable seul ou à plusieurs (jusqu'à quatre) le jeu est néanmoins très agréable et fun à jouer avec des tas de niveaux délirants et mémorables.

Et avec le temps, le titre a tendance à se bonifier. Déjà, on se rend compte qu'il est finalement plus original qu'il en a l'air et même, qu'il n'a aucun équivalent nul part. C'est une véritable pochette surprise qui enchaîne les niveaux bourré d'idées et d'invention avec de très bons nouveaux items comme la cloche permettant de transformer Mario et ses amis en chat ou encore la Double Cerise qui duplique nos héros... C'est en outre dans ce jeu que les casse-têtes du Captain Toad ont débuté... Il est évident qu'un titre comme celui-là a un énorme potentiel pour devenir un Serial Seller de la Switch. On peut d'ailleurs s'étonner qu'il ne soit pas déjà sorti. C'était un jeu très simple à sortir. Il n'y a pas grand chose à changer ni même à ajouter au jeu d'origine si ce n'est adapter certains niveaux conçus pour utiliser le micro ou le tactile pour que le jeu puisse se jouer entièrement à la manette ou au Joy-Con sur la télé. Il faudrait peut-être rééquilibrer certaines phases (dont celles des "mini boss souvent trop faciles) et sûrement aussi ajouter le jeu en ligne (c'est pratiquement une norme sur Switch désormais.)

Si ce n'est pas déjà fait, c'est peut-être parce que, finalement, ce ne sera pas tout a fait un portage et Nintendo a besoin de temps pour ajouter de nouveaux niveaux et des mécanismes de jeu. Il semble de toute façon improbable que Nintendo fasse une croix sur ce "portage" quelque soit sa forme même si on peut exclure une version DELUXE car le jeu original n'a pas eu de DLC (à moins d'ajouter en bonus l'excellent Super Mario 3D Land mais c'est peu probable...) Plus le temps passe, plus on peut espérer un jeu un peu différent comme une version "étendue" du jeu d'origine.

Il y a plusieurs éléments qui plaident en faveur du retour du jeu sur Nintendo Switch et pas simplement par l'impérieuse nécessité de sortir régulièrement des hits sur Nintendo Switch. Le jeu est désormais un style de Super Mario Maker 2 mais surtout il sert de base à une attraction emblématique du Super Nintendo World le parc d'attraction dédié àç l'univers Nintendo (voir ici.) Forcément ce décor doit renvoyer à un titre fort du catalogue de la Switch.

De plus, chaque année depuis le lancement de la Nintendo Switch, Nintendo sort au moins un jeu avec Zelda et un jeu avec Mario (en même temps ce n'est pas vraiment difficile) et pour le moment le Zelda et le Mario de 2020 ne sont pas connus. Rappelons qu'en 2020 la licence Super Mario fête ses 35 ans et que pour cet anniversaire, il est question du retour de TOUS les jeux Mario 3D dans une compilation (voir détails ici.) Cependant la rumeur met justement Super Mario 3D World hors de cette compilation d'anthologie...

Alors pour le moment , le début d'année sur Nintendo Switch a été incroyablement calme et il a fallu la sortie d'Animal Crossing : New Horizons pour l'animer (ce qui est tout de même un comble.) On peut cependant penser que la pandémie de COVID-19 a bouleversé les plans de Nintendo qui a reculé d'un mois la publication de ses résultats financiers et peut-être préféré décaler des sorties en attendant d'y voir plus clair.

Régulièrement Super Mario 3D World sur Nintendo Switch est repéré sur des sites marchands comme récemment dans le catalogue de Best Buy. Alors Super Mario 3D Switch finira-t-il par sortir cette année ? Encore un peu de patience... On espère être fixé avant l'été sur le catalogue de fin d'année de la Nintendo Switch (même sans E3.).