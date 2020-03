The Wonderful 101 : Remastered - la campagne Kickstarter se termine à plus de 2,25 millions de dollars

Exclusivité Wii U, The Wonderful 101 a surpris tout le monde en débarquant sur Kickstarter (voir ici.) La campagne de financement pour porter le jeu sur Switch, PC et PS4 a cependant dès le départ été un franc succès poussant l'équipe de Platinum Games à ajouter sans cesse de nouveaux paliers incluant notamment un nouveau mode 2D avec un nouvel héros et un réenregistrement orchestral des deux chansons emblématiques du jeu : "The Won-Stoppable 100" et "Tables Turn". C'était d'ailleurs l'avant-dernier palier et grâce à un stream diffusé sur Twitch,(que vous pouvez voir ou revoir ci-dessous) il a été finalement atteint juste avant la fin de la campagne. Par contre, The Wonderful 101 : Remastered n'aura pas droit à de nouvelles traductions dans de nouvelles langues puisque le compteur n'est pas monté jusqu'aux 2,5 millions demandés.

Cependant, la campagne Kickstarter de The Wonderful 101 : Remastered a été une grande réussite et elle devrait probablement donner des idées à PlatinumGames mais aussi à d'autres.. En attendant, retrouvez le début de The Wonderful 101 en français sur Wii U ci-dessous.

Source : Kickstarter