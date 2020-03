The Wonderful 101 : Remastered : deux nouveaux objectifs à atteindre sur Kickstarter et une jaquette sur Nintendo Switch

Bien qu'elle ait surpris dans un premier temps, la campagne de financement participatif de The Wonderful 101 : Remastered sur Kickstarter est un énorme succès dépassant largement les espérances les plus folles de PlatinumGames. Les objectifs initiaux ayant été tous atteints les uns après les autres, PlatinumGames n'a eu de cesse depuis de rajouter de nouveaux paliers qui jusqu'à présent ont à chaque fois tous été franchis.

Le dernier en date de 1,75 million vient, lui aussi,d 'être atteint, garantissant désormais la création d'un album Remix de la B.O. avec "un invité spécial secret". Mais alors que la campagne doit s'achever dans moins d'une semaine, PlatinumGames ne s'arrête pas en si bon chemin et vient d'ajouter deux nouveaux paliers. Le premier à 2 millions pour une seconde mission de Luka (un nouveau mode 2D avec un nouvel héros confirmé grâce au palier de 1,5 million franchi précédemment) et le second à 2,25 millions de dollars pour un réenregistrement orchestral de deux des chansons les plus emblématiques du jeu ("The Won-Stoppable 100" et "Tables Turn")

Alors PlatinumGames finira-t-il sa première campagne sur Kickstarter (et assurément pas la dernière) avec ces derniers paliers. Réponse dans quelques jours sur Kickstarter. En attendant, nous vous invitons à jeter un œil sur la jaquette de la version Switch du jeu.