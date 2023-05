The Wonderful 101 : Remastered - Le second DLC gratuit est disponible

Il n'y a pas que Zelda dans la vie. Si vous possédez The Wonderful 101 : Remastered, il est sans doute tant de ressortir le jeu de sa boîte. En effet, depuis vendredi , le second DLC développé suite à la campagne Kickstarter qui a permis au jeu de s'affranchir des consoles Nintendo, est disponible en téléchargement gratuit. Au programme, une séance d'entraînement musclée pour Luka dans des niveaux en 2D à défilement latéral. Notez que si vous avez déjà téléchargé le DLC précédent, vous devez malgré tout télécharger The Wonderful One: After School Hero – Part 2 sur l'eShop ou sur le site de Nintendo (ici). Retrouvez le détail de ce nouveau DLC gratuit ci-dessous et une vidéo de gameplay publiée par PlatinumGames.

Contenu du DLC The Wonderful One: After School Hero – Part 2

Action à défilement latéral palpitante : Plongez dans l'action classique à défilement latéral avec une touche PlatinumGames. Préparez-vous à vivre une expérience super excitante en éliminant un tas d'ennemis à l'aide de vos super lasers ! Des tirs laser super amusants : Luka utilise ses fidèles lunettes Stingy Eye pour tirer une variété de lasers qui décimeront ses ennemis. Utilisez le stick droit pour tirer des lasers dans n'importe quelle direction ! Le tir en 2D n'a jamais été aussi simple, amusant et intuitif ! Vous disposez de trois types de laser. Explosez, jeune recrue ! Une variété de modes pour vous captiver : Découvrez The Wonderful One : After School Hero dans deux modes différents. Le mode Arcade vous permet de découvrir comment Luka est devenu le héros à part entière de Wonder Goggles. Le mode Défi vous permet de sélectionner et de jouer à l'exercice de votre choix. Essayez d'accomplir toutes les missions uniques de chaque foreuse et voyez si vous pouvez trouver des zones cachées sur chaque scène. Rejouez le jeu à volonté pour en explorer tous les recoins !

The Wonderful 101 : Remastered est disponible depuis 2020 sur PS4, PC et Nintendo Switch. Notez qu'une démo est téléchargeable gratuitement- voir détails sur le site de Nintendo..

