The Wonderful 101 : Remastered - PlatinumGames a passé un accord avec Nintendo

Hier, PlatinumGames a lancé avec un succès incroyable une campagne de financement participatif afin de sortir The Wonderful 101 : Remastered sur Nintendo Switch mais aussi sur Steam et sur PS4 (voir ici.) Pourtant, jusqu'à présent le jeu était une exclusivité Wii U et Nintendo en était l'éditeur. Comment le jeu a-t-il pu échappé à Nintendo

Interrogé par Gematsu, Hideki Kamiya a expliqué que l'équipe de développement du jeu pensait que le titre avait du potentiel et n'avait pas rencontré son public qui pouvait être bien plus large que celui des consoles Nintendo. Mais pour Nintendo, il n'était pas question de s'investir dans un projet destiné à sortir sur d'autres plateformes. Soit PlatinumGames ne travaillait qu'avec Nintendo soit le studio devrait se débrouiller tout seul... Finalement "un accord" a été trouvé et Nintendo a laissé PlatinumGames lancer sa campagne Kickstarter afin d'éditer lui-même le jeu sur différents supports. Pour le moment cet accord reste flou et peuit-être en apprendrons-nous plus prochainement.