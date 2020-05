Let's Play : Découverte de The Wonderful 101 : Remastered

Bienvenue pour un nouveau Let's Play où nous allons découvrir ensemble le début de The Wonderful 101 : Remastered.

Récemment annoncé lors d'une campagne participative sur Kickstarter, le studio PlatinumGames avait pour objectif de réaliser un portage de The Wonderful 101, paru initialement sur Wii U, sur Nintendo Switch. Malheureusement nous avons appris récemment que la production des versions physiques a pris du retard à cause du COVID-19 et cela a eu des répercussions sur la livraison des versions physiques du jeu de celles et ceux qui ont participé à cette campagne. La date de sortie étant également réajustée, The Wonderful 101 : Remastered sera disponible dans les étals le 3 juillet 2020 en Europe .

Si comme nous vous faites partie des personnes qui ont apporté leur contribution au projet Kickstarter avec comme récompense la version physique du jeu, vous avez normalement reçu un code permettant de télécharger la version dématérialisée de The Wonderful 101 : Remastered sur Steam. Et c'est sur cette version du jeu que nous allons nous pencher aujourd'hui.

Petit rappel, le but de cette vidéo est de vous faire découvrir ou redécouvrir la licence. Nous prévoyons de vous faire une petite vidéo de la version Nintendo Switch dès que nous aurons reçu nos exemplaires.



Nous espérons que cette vidéo découverte sur The Wonderful 101 : Remastered en compagnie de Tentapoulpe vous aura plu. Comme ce format est tout récent sur Nintendo-Master, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis si ce type de vidéo vous intéresse.

PS : Je tiens personnellement à remercier ggvanrom, l'un des administrateurs du site, pour m'avoir offert ce joli présent.