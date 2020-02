The Wonderful 101 : Remastered - Arrivée prévue le 22 mai en Europe

Attendu initialement au mois d'avril 2020 sur sa page Kickstarter, The Wonderful 101 : Remastered prendra finalement un petit mois supplémentaire afin de peaufiner sa sortie sur Nintendo Switch. C'est en effet via un nouveau communiqué que Hideki Kamiya, directeur de PlatinumGames nous apprend la nouvelle, accompagnée d'un tout nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Pour information pour ceux qui achèteront le jeu dans les étals, The Wonderful 101 : Remastered sera proposé au prix de 44,99€, proposera un doublage anglais ou japonais, et des sous-titres en anglais, japonais, français, italien, allemand et espagnol.

Bonjour à tous. Ici Hideki Kamiya, concepteur en chef des jeux Platinum Games.

Il y a environ sept ans, nous avons sorti The Wonderful 101. Je suis devenu membre du conseil d'administration de Platinum Games, mais à l'époque, je ne pensais pas beaucoup au côté commercial des choses (d'accord, j'admets que je ne le pense peut-être toujours pas). J'ai consacré toute mon attention à la création de jeux qui répondaient à mes propres normes personnelles. The Wonderful 101 était le sixième jeu que j'ai réalisé tout au long de ma carrière. Malheureusement, je ne peux pas dire que ce fut un grand succès, d'un point de vue commercial.

Mais je ne l'ai jamais considéré non plus comme un échec. Je ne l'ai pas fait à l'époque, et je ne le fais pas aujourd'hui. C'est parce que, pour un créateur de jeux, un jeu n'est un échec que s'il déçoit les joueurs qui y jouent. Dès le début, The Wonderful 101 n'a pas vraiment atteint un public assez large pour que je puisse clairement l'appeler de toute façon.

Aussi, quelle que soit la façon dont The Wonderful 101 s'est comporté sur le marché la première fois, je considère que c'est une chance de le montrer à nouveau au monde entier. J'ai hâte de voir comment il sera à la hauteur.

The Wonderful 101 a obtenu cette seconde chance miraculeuse grâce à tous ceux qui nous ont dit qu'ils voulaient y jouer, ainsi qu'à l'équipe passionnée de PG qui a travaillé dessus avec moi. Nous sommes ravis de le voir revenir sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Steam.

Ce n'est pas non plus un simple portage. Nous avons réglé les commandes pour chaque nouvelle plateforme et fait plusieurs ajustements qui devraient le rendre plus facile à prendre en main. De plus, nous avons amélioré la qualité de l'image et la fréquence d'images pour les adapter au matériel moderne. Dans l'ensemble, je dirais que The Wonderful 101 : Remastered est l'édition définitive du jeu !

Nous avons bossé sur The Wonderful 101 : Remasterisé avec tout notre esprit "Platinum". J'espère sincèrement que vous y jouerez tous et que vous nous direz ce que vous en pensez !